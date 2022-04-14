"Сити" сыграл без голов с "Атлетико" и достиг 1/2 финала Лиги Чемпионов

Фелипе Безголевая, но не скучная ничья в гостях у "Атлетико" позволила "Манчестер Сити" выйти в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Ливерпуля" в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Илкай Гюндоган появился вместо дисквалифицированного Габриэля Жезуса, Рияд Махрез — вместо Рахима Стерлинга.

"Атлетико" сразу же показал, что не собирается отсиживаться в обороне, как это было в первой встрече. Однако хозяевам пришлось играть вторым номером и выжидать возможности для контратак, потому что "Сити" довольно быстро наладил контроль над мячом и принялся давить.

Для начала Гюндоган отметился дальним ударом с рикошетом — мимо. На 29-й минуте Илкай оказался еще ближе к голу, пробив в штангу. Были у "горожан" и другие полумоменты, но в первом тайме мяч ни разу не попал в створ ворот Яна Облака.

После перерыва комфортная для "Сити" игра стала меняться. Гости перестали наносить удары, а вот хозяева принялись дерзить все больше.

В концовке "Атлетико" устроил настоящий штурм, однако он был прерван удалением Фелипе. Уже на исходе компенсированного времени Эдерсон спас свою команду после удара Анхеля Корреа — "горожане" выстояли.

Два матча "Атлетико" и "Сити" принесли всего один гол, однако это не было скучно — соперники устроили настоящую битву, в которой верх взяла более классная команда.

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 0:1

"Атлетико": Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди (Корреа 70), Коке (Де Пауль 69), Кондогбиа, Лемар (Суарес 82), Фелиш (Кунья 82), Гризманн (Карраско 69).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Аке 73), Стоунс, Лапорт, Канселу, Де Брюйне (Стерлинг 65), Родри, Гюндоган, Махрез, Фоден, Силва (Фернандиньо 79).

Предупреждения: Фелипе, Льоренте, Савич — Фоден, Аке, Канселу, Родри, Махрез.

Удаление: Фелипе 90.


Метки Атлетико, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 753

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. madchester 14.04.2022 00:17 # madchester
    Какая же мерзкая команда эта атлетико!

    (ответить)

  2. mancityman 14.04.2022 00:13 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. felix-the-cat 14.04.2022 00:12 # felix-the-cat
    Хахахахахха жопанюхи и тут не на главной ахахахах

    (ответить)

  4. brown-ale 14.04.2022 00:11 # brown-ale
    Вот это была заварушка в концовке! Грилиша оттаскали за волосы, как я мамку тру-манка.

    (ответить)

  5. skychnie-oboi 14.04.2022 00:11 # skychnie-oboi
    Короли!

    Обосцали испаше в их же грязной манере клинчуя по кд.

    (ответить)

  6. ataman 14.04.2022 00:10 # ataman
    Сколько ударов в створ?

    (ответить)

  7. true-manc 14.04.2022 00:09 # true-manc
    Закономерная и справедливая победа КОРОЛЕЙ на классе в эконом-режиме и контролирующем стиле над сверхмотивированным сильным соперником пока колбаса надрывалась против мертвой бенфики, пропустив 4 мяча в двух матчах) Браво, Пеп! Всех братишек горожан поздравляю с выходом в полуфинал!

    P.S. Уверен, скузня уже обмочила трусики от страха перед субботней встречей - опять отвозим портовых заглотулек и на этот раз они точно не отскочат.

    (ответить)

  8. kukuruzzo 14.04.2022 00:08 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: