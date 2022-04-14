"Сити" сыграл без голов с "Атлетико" и достиг 1/2 финала Лиги Чемпионов
Безголевая, но не скучная ничья в гостях у "Атлетико" позволила "Манчестер Сити" выйти в 1/2 финала Лиги Чемпионов.
По сравнению с ничьей 2:2 против "Ливерпуля" в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Илкай Гюндоган появился вместо дисквалифицированного Габриэля Жезуса, Рияд Махрез — вместо Рахима Стерлинга.
"Атлетико" сразу же показал, что не собирается отсиживаться в обороне, как это было в первой встрече. Однако хозяевам пришлось играть вторым номером и выжидать возможности для контратак, потому что "Сити" довольно быстро наладил контроль над мячом и принялся давить.
Для начала Гюндоган отметился дальним ударом с рикошетом — мимо. На 29-й минуте Илкай оказался еще ближе к голу, пробив в штангу. Были у "горожан" и другие полумоменты, но в первом тайме мяч ни разу не попал в створ ворот Яна Облака.
После перерыва комфортная для "Сити" игра стала меняться. Гости перестали наносить удары, а вот хозяева принялись дерзить все больше.
В концовке "Атлетико" устроил настоящий штурм, однако он был прерван удалением Фелипе. Уже на исходе компенсированного времени Эдерсон спас свою команду после удара Анхеля Корреа — "горожане" выстояли.
Два матча "Атлетико" и "Сити" принесли всего один гол, однако это не было скучно — соперники устроили настоящую битву, в которой верх взяла более классная команда.
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 0:1
"Атлетико": Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди (Корреа 70), Коке (Де Пауль 69), Кондогбиа, Лемар (Суарес 82), Фелиш (Кунья 82), Гризманн (Карраско 69).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Аке 73), Стоунс, Лапорт, Канселу, Де Брюйне (Стерлинг 65), Родри, Гюндоган, Махрез, Фоден, Силва (Фернандиньо 79).
Предупреждения: Фелипе, Льоренте, Савич — Фоден, Аке, Канселу, Родри, Махрез.
Удаление: Фелипе 90.
14.04.2022 00:05
Просмотров: 753
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какая же мерзкая команда эта атлетико!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Хахахахахха жопанюхи и тут не на главной ахахахах
(ответить)
Вот это была заварушка в концовке! Грилиша оттаскали за волосы, как я мамку тру-манка.
(ответить)
Короли!
Обосцали испаше в их же грязной манере клинчуя по кд.
(ответить)
Сколько ударов в створ?
(ответить)
Закономерная и справедливая победа КОРОЛЕЙ на классе в эконом-режиме и контролирующем стиле над сверхмотивированным сильным соперником пока колбаса надрывалась против мертвой бенфики, пропустив 4 мяча в двух матчах) Браво, Пеп! Всех братишек горожан поздравляю с выходом в полуфинал!
P.S. Уверен, скузня уже обмочила трусики от страха перед субботней встречей - опять отвозим портовых заглотулек и на этот раз они точно не отскочат.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий