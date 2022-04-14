"Сити" сыграл без голов с "Атлетико" и достиг 1/2 финала Лиги Чемпионов

Безголевая, но не скучная ничья в гостях у "Атлетико" позволила "Манчестер Сити" выйти в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Ливерпуля" в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Илкай Гюндоган появился вместо дисквалифицированного Габриэля Жезуса, Рияд Махрез — вместо Рахима Стерлинга.



"Атлетико" сразу же показал, что не собирается отсиживаться в обороне, как это было в первой встрече. Однако хозяевам пришлось играть вторым номером и выжидать возможности для контратак, потому что "Сити" довольно быстро наладил контроль над мячом и принялся давить.



Для начала Гюндоган отметился дальним ударом с рикошетом — мимо. На 29-й минуте Илкай оказался еще ближе к голу, пробив в штангу. Были у "горожан" и другие полумоменты, но в первом тайме мяч ни разу не попал в створ ворот Яна Облака.



После перерыва комфортная для "Сити" игра стала меняться. Гости перестали наносить удары, а вот хозяева принялись дерзить все больше.



В концовке "Атлетико" устроил настоящий штурм, однако он был прерван удалением Фелипе. Уже на исходе компенсированного времени Эдерсон спас свою команду после удара Анхеля Корреа — "горожане" выстояли.



Два матча "Атлетико" и "Сити" принесли всего один гол, однако это не было скучно — соперники устроили настоящую битву, в которой верх взяла более классная команда.



"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 0:1



"Атлетико": Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди (Корреа 70), Коке (Де Пауль 69), Кондогбиа, Лемар (Суарес 82), Фелиш (Кунья 82), Гризманн (Карраско 69).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Аке 73), Стоунс, Лапорт, Канселу, Де Брюйне (Стерлинг 65), Родри, Гюндоган, Махрез, Фоден, Силва (Фернандиньо 79).



Предупреждения: Фелипе, Льоренте, Савич — Фоден, Аке, Канселу, Родри, Махрез.



Удаление: Фелипе 90.