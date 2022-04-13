"Ливерпуль" сыграл с "Бенфикой" вничью и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" подтвердил выход в полуфинал Лиги Чемпионов, сыграв с "Бенфикой" дома вничью — 3:3.

Относительно выезда в Лиссабон на прошлой неделе из стартового состава "красных" уцелели только Алиссон, Ибраима Конате, Наби Кейта и Луис Диас.



Гости показали зубы в начале матча опасным, но неточным ударом Эвертона с дистанции. Довольно скоро хозяева "Энфилда" взяли игру под свой контроль и стали затягивать удавку на шее соперника.



И уже на 21-й минуте "Ливерпуль" открыл счет. Конате перепрыгнул троих соперников и Жоэля Матипа, головой замкнув подачу Костасом Цимикасом углового — 1:0.



Почти сразу "Бенфика" ответила прорывом Дарвина Нуньеса, который вошел в штрафную по правому краю и технично подсек мяч перед Алиссоном, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Красные" продолжили диктовать игру, но на 32-й минуте случилось нечто неожиданное. Мяч неудачно отскочил от Джеймса Милнера, и Гонсалу Рамуш нанес мощный удар с линии штрафной — 1:1.



На 38-й минуте у хозяев была прекрасная возможность забить свой второй гол. Они вышли втроем на одного защитника, однако в последний момент Жилберто удалось прервать пас на Диаса, который уже готовился поразить пустые ворота.



Вскоре после начала второго тайма "Ливерпуль" все-таки вышел вперед. "Бенфика" не смогла вынести мяч подальше из своей штрафной, чем воспользовался Жота, сделав передачу с левого края площадки к воротам на Роберто Фирмино — 2:1.



А спустя 10 минут Фирмино оформил дубль, ногой в прыжке замкнув подачу Цимикаса со штрафного — 3:1.



Казалось, игра сделана, однако гости не опустили руки. На 73-й минуте Джо Гомес задержался в обороне, благодаря чему Роман Яремчук, избежав офсайда, выскочил один на один, обошел Алиссона и поразил пустые ворота — 3:2.



"Бенфика" почувствовала, что было бы неплохо спасти хотя бы этот отдельно взятый матч, и на 82-й минут Нуньес обводящим ударом поразил ворота Алиссона — 3:3.



Был еще отраженный Алиссоном удар Нуньеса, но в остальном "Ливерпуль" уверенно засушил игру. Появившийся на замену Садио Мане даже забил гол, однако был зафиксирован офсайд.



Несмотря на то, что в этой паре почти все было ясно уже после первого матча, "Бенфика" смогла раскрепоститься и сыграть очень достойно — мало кому из приезжающих на "Энфилд" команд удается забить три гола.



"Ливерпуль" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 3:3 (1:1) по сумме двух матчей — 6:4



Голы: Конате 21, Фирмино 55, 65 — Рамуш 32, Яремчук 73, Нуньес 82.



"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате, Матип, Цимикас, Кейта, Милнер (Алькантара 58), Хендерсон (Фабиньо 58), Жота (Салах 57), Фирмино (Ориги 90), Диас (Мане 66).



"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Диаш 90), Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт (Мариу 66), Вайгль, Гонсалвеш (Яремчук 45), Гонсалу Рамуш (Бернарду 78), Эвертон (Алмейда 90), Нуньес.