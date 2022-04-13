"Ливерпуль" сыграл с "Бенфикой" вничью и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" подтвердил выход в полуфинал Лиги Чемпионов, сыграв с "Бенфикой" дома вничью — 3:3.
Относительно выезда в Лиссабон на прошлой неделе из стартового состава "красных" уцелели только Алиссон, Ибраима Конате, Наби Кейта и Луис Диас.
Гости показали зубы в начале матча опасным, но неточным ударом Эвертона с дистанции. Довольно скоро хозяева "Энфилда" взяли игру под свой контроль и стали затягивать удавку на шее соперника.
И уже на 21-й минуте "Ливерпуль" открыл счет. Конате перепрыгнул троих соперников и Жоэля Матипа, головой замкнув подачу Костасом Цимикасом углового — 1:0.
Почти сразу "Бенфика" ответила прорывом Дарвина Нуньеса, который вошел в штрафную по правому краю и технично подсек мяч перед Алиссоном, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Красные" продолжили диктовать игру, но на 32-й минуте случилось нечто неожиданное. Мяч неудачно отскочил от Джеймса Милнера, и Гонсалу Рамуш нанес мощный удар с линии штрафной — 1:1.
На 38-й минуте у хозяев была прекрасная возможность забить свой второй гол. Они вышли втроем на одного защитника, однако в последний момент Жилберто удалось прервать пас на Диаса, который уже готовился поразить пустые ворота.
Вскоре после начала второго тайма "Ливерпуль" все-таки вышел вперед. "Бенфика" не смогла вынести мяч подальше из своей штрафной, чем воспользовался Жота, сделав передачу с левого края площадки к воротам на Роберто Фирмино — 2:1.
А спустя 10 минут Фирмино оформил дубль, ногой в прыжке замкнув подачу Цимикаса со штрафного — 3:1.
Казалось, игра сделана, однако гости не опустили руки. На 73-й минуте Джо Гомес задержался в обороне, благодаря чему Роман Яремчук, избежав офсайда, выскочил один на один, обошел Алиссона и поразил пустые ворота — 3:2.
"Бенфика" почувствовала, что было бы неплохо спасти хотя бы этот отдельно взятый матч, и на 82-й минут Нуньес обводящим ударом поразил ворота Алиссона — 3:3.
Был еще отраженный Алиссоном удар Нуньеса, но в остальном "Ливерпуль" уверенно засушил игру. Появившийся на замену Садио Мане даже забил гол, однако был зафиксирован офсайд.
Несмотря на то, что в этой паре почти все было ясно уже после первого матча, "Бенфика" смогла раскрепоститься и сыграть очень достойно — мало кому из приезжающих на "Энфилд" команд удается забить три гола.
"Ливерпуль" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 3:3 (1:1) по сумме двух матчей — 6:4
Голы: Конате 21, Фирмино 55, 65 — Рамуш 32, Яремчук 73, Нуньес 82.
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате, Матип, Цимикас, Кейта, Милнер (Алькантара 58), Хендерсон (Фабиньо 58), Жота (Салах 57), Фирмино (Ориги 90), Диас (Мане 66).
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Диаш 90), Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт (Мариу 66), Вайгль, Гонсалвеш (Яремчук 45), Гонсалу Рамуш (Бернарду 78), Эвертон (Алмейда 90), Нуньес.
13.04.2022 23:55
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Последние комментарии:
За автоматом побежал(
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Весь мир восхищается игрой и камбэком Челси против Реала
Весь мир ржет с того, что 3-я команда Португалии играла лучше, чем псевдо претендент на чемпионство в АПЛ, трижды продырявив его на домашней арене)
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Пенсы они так лахиииии
кстати где они?
хахахаха
(ответить)
Полыхают, лyзepxyйцы, полыхают
Когда три в очко без смазки им вставляют
(ответить)
залупенсы все горят
ахахаха
черти обоссаные
(ответить)
Бенфике большое Уважение
молодцы португальцы постарались
(ответить)
13-ый состав Императорпуля сыграли в ничью причём забив 3 гола
(ответить)
Скажу без всякого троллинга и принижения, но эта команда Пепа уже прошла свой пик, и она не добъётся уже прошлогоднего успеха в ЛЧ (финал).
(ответить)
то что меня радует Пенсы всосали
пусть выиграет РМ или МС Вильяреал,ушастого у нас дахрена
но только не пенсы,они так Лахиииии
Ахахахахах
(ответить)
С победой, парни. Нельзя недооценивать подводных.
(ответить)
я в шоке, конечно, как команда с такой обороной как у лузерпула доковыляла до полуфинала даже с учетом самого легкого жребия
(ответить)
Норм Атлетико сгорел на то что КОРОЛИ тянут время , хотя они этим все 10 лет под руководством Симеоне занимаются
(ответить)
Карим Бензема может поменять своего ЛОХА Менди,на Эдерсона
хахахаха
(ответить)
вильяреал просто переедет эту портовую xyeту
(ответить)
Норм тру манка к судьям на Вар запустили, чтоб пенку чистейшую не поставили, пиздец мразотныц клубишко
(ответить)
надеюсь Реал обоссыт плешивую ситу вместе с их полторашками
Ливерпуль чемпион!
(ответить)
14.04.2022 00:07 #
b84
Из FIFA 22 удалили российские клубы и сборную России
(ответить)
14.04.2022 00:09 #
gameboy
Теперь пусть ебутся как хотят
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14.04.2022 00:11 #
dexter
Даже нахаляву не нужна. Графон и физуха 16 года.
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Источник: http://fapl.ru/posts/92557/?c=1#c7543108
Ахахахазвха да вам что не запрети , вам все это ненужно
У вас блять квартиры позабирай , вы скажите что и на улице у костра заебись, зато на свежем воздухе
(ответить)
С очередным полуфиналом, красные братья. Ох, ахренительный финал предстоит: Ливерпуль - Реал. Ееее камон бооой!
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Ливерпуль в каждом матче по 3 штуки забивает. Сегодня 3 забили резервом. Тому же Атлетико 3 в гостях забили, а 0Сити еле 1 удар в створ)
Несите ушастого этой помойке)))
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СТАТИСТИКА: Юрген Клопп вышел в полуфинал Лиги чемпионов в четвёртый раз в качестве тренера, и ни один из немецких тренеров не достиг этого больше [Хайнкес и Хитцфельд также по 4 раза]. В своих первых трёх полуфиналах Клопп каждый раз выходил в финал.
Ушастый лох тухель молча сосет
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