Зума рискует пропустить осаток сезона

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы лодыжки.

Зума был вынужденно заменен в перерыве воскресного матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" и не поехал с "молотобойцами" во Францию на ответную четвертьфинальную встречу Лиги Европы против "Лиона".



Курту до сих пор не поставлен окончательный диагноз, однако The Guardian ожидает, что 27-летний француз пропустит минимум месяц. Это станет большим ударом по шансам "Вест Хэма" ворваться в топ-4 Премьер-Лиги и продвинуться в плей-офф Лиге Европы.



"Мы все еще обследуем его. Он не приехал с нами сюда. Когда ты лишаешься того, кто является игроком сборной Франции и победителем Чемпионата Мира, это большая потеря. Однако такое случается в футболе. Игроки получают травмы, и Курт, к сожалению, вывихнул лодыжку", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса Evening Standard.