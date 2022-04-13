"Эвертон" зафиксировал стоимость нового стадиона

"Эвертон" зафиксировал стоимость строительства своего нового стадиона, заключив соответствующий контракт со своим генеральным подрядчиком Laing O'Rourke.

Несмотря на проблемы с финансовым фейр-плей Премьер-Лиги, "Эвертон" не отказывается от своих планов по скорейшему возведению новой арены на 52,888 зрителей в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.



Однако существенное подорожание строительных материалов и логистических процедур заставило "ирисок" озаботиться о том, как исключить неконтролируемый рост затрат на реализацию столь амбициозного проекта.



Как сообщает The Independent, подписанный с Laing O'Rourke контракт означает, что генподрядчик обязуется построить стадион в соответствии с проектом за фиксированную стоимость в размере около 500 миллионов фунтов.



Добавим, что процесс строительства стартовал еще летом 2021 и продолжится до лета 2024. Рабочие уже подготовили площадку и сейчас забивают сваи, начинают заливать бетон.



