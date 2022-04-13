Полузащитник Гранит Джака рассказал, насколько близок он был к уходу из "Арсенала" после конфликта с болельщиками своего клуба в 2019 году.

В октябре 2019 Джака крайне некрасиво отреагировал на недовольный гул "Эмирейтс" во время своей замены в матче против "Кристал Пэлас", выкрикнув ругательство в толпу и стянув футболку.



Тогда Джака был лишен капитанской повязки и уже собирался уйти из клуба, прежде чем Микель Артета, сменивший Унаи Эмери на посту главного тренера "канониров", заставил Гранита передумать.



"Мои вещи были собраны, паспорт готов. С "Арсеналом" у меня все было кончено. Финиш. У меня на столе было предложение от другого клуба, и мне лишь оставалось поставить свою подпись. Я поговорил со своей женой Леонитой, и мы решили уйти", — цитирует Джаку ESPN.