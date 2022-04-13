Хави: "Ла Лига не так сильно уступает Премьер-Лиге"

Главный тренер "Барселоны" Хави считает, что по своему уровню испанская Ла Лига не так сильно уступает английской Премьер-Лиге.

В последние годы топ-клубы Премьер-Лиги доминируют в Лиге Чемпионов, тогда как "Барселона" и "Реал" находятся в процессе перестройки и испытывают серьезные финансовые проблемы.



Однако накануне "Реал" и "Вильярреал" выбили "Челси" и "Баварию", соответственно, со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов, и Хави это говорит о том, что разговоры о кризисе Ла Лиги преувеличены.



"Случившееся во вторник показывает, что Ла Лига не так сильно уступает Премьер-Лиге".



"В любом случае Ла Лига всегда будет Ла Лигой, и здесь очень высокая конкуренция. Я видел оба матча (во вторник). Я футбольный фанат. В конце концов наша главная цель — вернуться в Лигу Чемпионов".



"Кстати, теперь "Вильярреал" — большой клуб, не так ли? Вы должны добавить их в свой список больших клубов", — цитирует Хави Daily Mail.