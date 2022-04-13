Бент призвал "Тоттенхэм" купить Лукаку в случае ухода Кейна
Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что "Тоттенхэм" должен купить Ромелу Лукаку из "Челси" в случае расставания с Харри Кейном.
Не сумев покинуть "Тоттенхэм" прошлым летом, Кейн до сих пор не продлил свой контракт и, по слухам, все еще помышляет о переходе в топ-клуб.
Харри называется трансферной целью "Манчестер Юнайтед", и Бент видит вариант, как "шпоры" могут безболезненно перенести расставание со своим бомбардиром.
"Я не думаю, что Харри Кейн куда-либо уйдет, пока Антонио Конте там".
"Но при худшем сценарии, если Харри Кейн все-таки уйдет, они могли бы приобрести Лукаку, и тогда вы бы увидели, что Конте способен выжать из Ромелу Лукку".
"Он наладил даже его диету. В прошлом сезоне и на старте этого сезона Лукаку был хорош, как никогда".
"Если у них будет возможность заполучить Лукаку в случае ухода Кейна, я бы сделал это без колебаний. Думаю, с таким опытом в Премьер-Лиге, как у него, лучшей замены Харри Кейну и не найти".
"Знаю, они совершенно разные в плане игровых качеств — Харри Кейн более техничен и отходит назад, но Лукаку стал бы адекватной заменой, особенно с учетом того, как Конте преобразил его в "Интере". Поэтому я бы сделал это", — сообщил Бент talkSPORT.
13.04.2022 19:00
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Бент братишка, какой Лукаку, хихихихих!!! Нам нужен Нуньез!
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