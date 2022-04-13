Джака намекнул, что останется в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенал" Гранит Джака намекнул, что больше не собирается уходить из клуба.

Достоверно известно, что прошлым летом Джака едва не отправился в "Рому". Гранит уже дал согласие главному тренеру римлян Жозе Моуриньо, но два клуба не договорились о размере компенсации.



Ранее ожидалось, что по окончании сезона "Рома" предпримет еще одну попытку переманить Джаку, однако 29-летний швейцарец намекает, что хочет остаться, несмотря на сложные отношения с фанатами "Арсенала".



"Арсенал" по-прежнему в моем сердце, 100%. Мой вызов никогда не состоял в том, чтобы изменить мнение людей обо мне. Он состоял в том, чтобы помогать команде. Если при этом кто-нибудь станет думать обо мне иначе, то замечательно".



"Я понимаю, что мы никогда не будем лучшими друзьями, но я надеюсь, мы сможем относиться друг к другу с честностью и уважением".



"Я хочу вас заверить, что каждый раз, находясь на поле, я стараюсь от всего сердца. Если я с опозданием пошел в отбор, это значит, что я сражаюсь за "Арсенал". Если выплескиваю эмоции, значит мне не все равно".



"Возможно, иногда я перебарщиваю. Конечно, будущее в футболе нельзя предсказать, но я знаю некоторые вещи. После этого сезона у меня останется еще два года по своему контракту".



"Я по-прежнему люблю этот клуб. Я верю, что Микель (Артета) строит отличную команду. И я хочу достичь чего-нибудь особенного здесь", — цитирует Джаку Evening Standard.