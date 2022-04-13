Конте заразился коронавирусом, но должен вернуться к ближайшему матчу

У главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте был выявлен коронавирус.

Конте сдал тест на COVID-19 с положительным результатом в минувший уикенд, когда "Тоттенхэм" сокрушил "Астон Виллу" со счетом 0:4 и вышел на чистое четвертое место в Премьер-Лиге.



Дабы предотвратить распространение заболевания в клубе, в данный момент Антонио самоизолировался, однако "шпор" ожидают, что 52-летний итальянец вернется на бровку к субботнему матчу против "Брайтона".



Что касается назначенной на четверг пресс-конференции, то ее Конте проведет в видеоформате, сообщает Daily Mail.



Добавим, что для возвращения к работе Конте не обязательно получать отрицательный результат теста. Достаточно, чтобы у Антонио не было симптомов болезни.