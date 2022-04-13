Клопп: "Диас не перестает улыбаться на тренировках"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что впечатлен предельно позитивным отношением своего новичка Луиса Диаса к тренировках.

Кажется, что Диас безболезненно влился в состав "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" в январе. Луис отличился уже дважды в Премьер-Лиге, а также записал на свое имя гол и результативную передачу в Лиге Чемпионов.



Однако 25-летнему колумбийцу удалось произвести мощное впечатление на Клоппа не только на футбольном поле.



"Даже не представляю, сколь большое удовольствие ему доставляют тренировки. Без понятия. Не уверен, что я когда-либо видел подобное. Как я уже говорил ранее, он не перестает улыбаться на тренировках. Это безумие. Насколько быстро он адаптируется к остальному, я тоже не знаю".



"Все наши игроки, которых мы купили за последние годы, были счастливы, когда приходили сюда. Это не худшее место в мире, если честно!"



"Вы можете видеть, что они чувствуют себя окрыленными. Луис здесь уже два с лишним месяца, и редко увидишь, когда игрок так наслаждается тренировками. Это по-настоящему круто", — цитирует Клоппа talkSPORT.