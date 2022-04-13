Клопп: "Диас не перестает улыбаться на тренировках"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что впечатлен предельно позитивным отношением своего новичка Луиса Диаса к тренировках.
Кажется, что Диас безболезненно влился в состав "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" в январе. Луис отличился уже дважды в Премьер-Лиге, а также записал на свое имя гол и результативную передачу в Лиге Чемпионов.
Однако 25-летнему колумбийцу удалось произвести мощное впечатление на Клоппа не только на футбольном поле.
"Даже не представляю, сколь большое удовольствие ему доставляют тренировки. Без понятия. Не уверен, что я когда-либо видел подобное. Как я уже говорил ранее, он не перестает улыбаться на тренировках. Это безумие. Насколько быстро он адаптируется к остальному, я тоже не знаю".
"Все наши игроки, которых мы купили за последние годы, были счастливы, когда приходили сюда. Это не худшее место в мире, если честно!"
"Вы можете видеть, что они чувствуют себя окрыленными. Луис здесь уже два с лишним месяца, и редко увидишь, когда игрок так наслаждается тренировками. Это по-настоящему круто", — цитирует Клоппа talkSPORT.
13.04.2022 15:00
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Такая наигранно-даунская улыбка.... Тупо бегунок..
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Успокойте сруманка холодным страпоном)он так часто всем намекает!;)
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Только дебилы постоянно улыбаются - скузня купила какого-то дауна, что сразу было видно. С одной стороны, по его глупым действиям на поле заметны его задержки в умственном развитии, в связи с чем заранее ясно, что футболиста нормального из него не получится и трансфер провальный, с другой стороны, в лузерпуле все игроки и тренер в том числе интеллектом не блещут, так что этот тупенький уродец отлично впишется в колбасный коллектив.
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