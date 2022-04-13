Английские клубы не получат Осимхена

Виктор Осимхен Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен не достанется клубам Премьер-Лиги грядущим летом.

Осимхен очень ярко проводит этот сезон и является желанной целью для многих топ-клубов Европы. В предыдущие недели и месяцы среди претендентов на Виктора назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл".

Однако TEAMtalk называет уход Осимхена из "Наполи" "очень маловероятным". Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис готов сражаться за сохранение своего бомбардира.

"Наполи" установил за Виктора заградительный ценник в 100 миллионов фунтов, но даже по такой цене заполучить 23-летнего нигерийца будет сложно.

Сам Осимхен счастлив в Неаполе и готов посвятить клубу Де Лаурентиса еще минимум один сезон.


Метки Наполи, Осимхен

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2022 14:00

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