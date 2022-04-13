Английские клубы не получат Осимхена

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен не достанется клубам Премьер-Лиги грядущим летом.

Осимхен очень ярко проводит этот сезон и является желанной целью для многих топ-клубов Европы. В предыдущие недели и месяцы среди претендентов на Виктора назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл".



Однако TEAMtalk называет уход Осимхена из "Наполи" "очень маловероятным". Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис готов сражаться за сохранение своего бомбардира.



"Наполи" установил за Виктора заградительный ценник в 100 миллионов фунтов, но даже по такой цене заполучить 23-летнего нигерийца будет сложно.



Сам Осимхен счастлив в Неаполе и готов посвятить клубу Де Лаурентиса еще минимум один сезон.