Английские клубы не получат Осимхена
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен не достанется клубам Премьер-Лиги грядущим летом.
Осимхен очень ярко проводит этот сезон и является желанной целью для многих топ-клубов Европы. В предыдущие недели и месяцы среди претендентов на Виктора назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл".
Однако TEAMtalk называет уход Осимхена из "Наполи" "очень маловероятным". Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис готов сражаться за сохранение своего бомбардира.
"Наполи" установил за Виктора заградительный ценник в 100 миллионов фунтов, но даже по такой цене заполучить 23-летнего нигерийца будет сложно.
Сам Осимхен счастлив в Неаполе и готов посвятить клубу Де Лаурентиса еще минимум один сезон.
13.04.2022 14:00
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