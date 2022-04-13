Клопп: "Впереди у Нуньеса большая карьера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса ждет "большая карьера".

На прошлой неделе Клопп смог воочию ознакомиться с талантами Нуньеса, который в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" забил свой 28-й гол в этом сезоне.



В минувшую субботу Дарвин также отметился хет-триком против "Белененсеша", и в такой великолепной форме 22-летний уругваец подходит к ответному матчу на "Энфилде".



Клопп отмечает, что Нуньес, которого активно сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", является не только классным игроком, но и просто красавчиком.



"У этого парня крайне привлекательная внешность, не так ли? А также он достойный игрок. Он очень хорош, очень хорош. Я знал это и раньше, но он играл практически прямо передо мной, вступая в жесткие единоборства с Ибраимой Конате".



"Он был силен физически, быстр и хладнокровен в завершении атак. Он очень хорош. Как я всегда говоррю в таких ситуациях, впереди у него большая карьера, если он будет избегать травм", — приводит слова Клоппа talkSPORT.