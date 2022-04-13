Анонс матча "Атлетико" — "Манчестер Сити"

В среду вечером "Атлетико" и "Манчестер Сити" определят судьбу путевки в полуфинал Лиги Чемпионов.

В первом четвертьфинальном матче на "Этихад" на прошлой неделе "Атлетико" не нанес ни одного удара — даже неточного.



Однако "Атлетико" продемонстрировал впечатляющую стойкость в обороне и позволил "Сити" забить только однажды (1:0). Это за 20 минут до конца отличился Кевин Де Брюйне, затем назвавший схему испанской команды 5-5-0.



"Мы не так команда, которая исключительно хороша для защитников. Но все вместе, как команда, мы можем быть очень надежны. Если завтра мы не будем надежны, выйти в полуфинал будет сложно", — говорил на пресс-конференции рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола.



- На прошлой неделе был четвертый раз, когда "Атлетико" проиграл первый матч на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов. В двух из трех предыдущих случаев команда Диего Симеоне проходила дальше.



- Это будет первый выезд "Сити" к "Атлетико" в еврокубках. "Горожане" одержали только три победы в 11 последних матчах в гостях у испанских команд (1 ничья, 7 поражений).



- "Атлетико" не выиграл ни одного из семи последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 3 поражения), хотя до этого одержал 10 побед подряд.



- Гвардиола за свою тренерскую карьеру шесть раз играл против "Атлетико" на выезде (3 победы, 3 ничьи).



- Это будет 100-й матч "Сити" в Лиге Чемпионов (55 побед). Больше побед в свою первую сотню одержал только "Реал" (57).



- В шести своих последних выездных матчах в Лиге Чемпионов вингер "Сити" Рияд Махрез забил шесть голов.



- Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поучаствовал в 67% голов своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (6/9).



Пропустивший шесть последних недель с травмой бедра защитник "Сити" Рубен Диаш вернулся в строй, но пока провел только одну полноценную тренировку.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 0:1

Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 22:00 Онлайн-трансляция