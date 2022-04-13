Анонс матча "Атлетико" — "Манчестер Сити"

Кевин Де Брюйне и Ян Облак В среду вечером "Атлетико" и "Манчестер Сити" определят судьбу путевки в полуфинал Лиги Чемпионов.

В первом четвертьфинальном матче на "Этихад" на прошлой неделе "Атлетико" не нанес ни одного удара — даже неточного.

Однако "Атлетико" продемонстрировал впечатляющую стойкость в обороне и позволил "Сити" забить только однажды (1:0). Это за 20 минут до конца отличился Кевин Де Брюйне, затем назвавший схему испанской команды 5-5-0.

"Мы не так команда, которая исключительно хороша для защитников. Но все вместе, как команда, мы можем быть очень надежны. Если завтра мы не будем надежны, выйти в полуфинал будет сложно", — говорил на пресс-конференции рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола.

- На прошлой неделе был четвертый раз, когда "Атлетико" проиграл первый матч на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов. В двух из трех предыдущих случаев команда Диего Симеоне проходила дальше.

- Это будет первый выезд "Сити" к "Атлетико" в еврокубках. "Горожане" одержали только три победы в 11 последних матчах в гостях у испанских команд (1 ничья, 7 поражений).

- "Атлетико" не выиграл ни одного из семи последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 3 поражения), хотя до этого одержал 10 побед подряд.

- Гвардиола за свою тренерскую карьеру шесть раз играл против "Атлетико" на выезде (3 победы, 3 ничьи).

- Это будет 100-й матч "Сити" в Лиге Чемпионов (55 побед). Больше побед в свою первую сотню одержал только "Реал" (57).

- В шести своих последних выездных матчах в Лиге Чемпионов вингер "Сити" Рияд Махрез забил шесть голов.

- Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поучаствовал в 67% голов своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (6/9).

Пропустивший шесть последних недель с травмой бедра защитник "Сити" Рубен Диаш вернулся в строй, но пока провел только одну полноценную тренировку.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 0:1
Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 371

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 13.04.2022 12:58 # frisby
    Горожане" одержали только три победы в 11 последних матчах в гостях у испанских команд (1 ничья, 7 поражений).

    песда нольсити

    (ответить)

  2. frisby 13.04.2022 12:55 # frisby
    напоминаю 1,5 дырявым фанадам нольсити

    1 500 000 000 потрачено
    1 финал
    0 ЛЧ
    НОЛЬ ПРОСТО НОЛЬ
    44 года без титула АПЛ
    51 год без евроторофеев
    141 год позора на эмптихаде
    и дырявый защеканец пеп которого ебал в жопу Луиш Фигу
    вот все что нужно знать про голубое гавно

    (ответить)

  3. true-manc 13.04.2022 12:34 # true-manc
    > Гвардиола за свою тренерскую карьеру шесть раз играл против "Атлетико" на выезде (3 победы, 3 ничьи).
    > Это будет 100-й матч "Сити" в Лиге Чемпионов (55 побед). Больше побед в свою первую сотню одержал только "Реал" (57).
    > В шести своих последних выездных матчах в Лиге Чемпионов вингер "Сити" Рияд Махрез забил шесть голов.

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  4. true-manc 13.04.2022 12:32 # true-manc
    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    (ответить)

  5. vals1702 13.04.2022 12:21 # vals1702
    дерби Мадрида - полуфинал

    (ответить)

  6. chelsea88 13.04.2022 12:12 # chelsea88
    Победа Атлетико.

    (ответить)

  7. vagifspurs 13.04.2022 12:09 # vagifspurs
    Королей на главную!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: