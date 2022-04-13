Анонс матча "Ливерпуль" — "Бенфика"

Продолжающий борьбу на всех фронтах "Ливерпуль" должен подтвердить выход в полуфинал Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Бенфикой".

На прошлой неделе "Ливерпуль" отпраздновал победу 1:3 в Лиссабоне, благодаря чему выглядит абсолютным фаворитом этого двухматчевого противостояния.



Единственный нюанс заключается в том, что ответная встреча с "Бенфикой" затесалась между двумя матчами "красных" против "Манчестер Сити" — в Премьер-Лиге и Кубке Англии.



"Никто не травмировался, но нам нужно посмотреть, кто из игроков свежее для этого матча и все такое. Следующий матч не влияет на выбор состава на эту игру, но влияет предыдущий".



"Мы так упорно старались попасть в Лигу Чемпионов, и теперь мы можем выйти в полуфинал. К перерыву счет 3:1, и это так же сложно, как и 2:0. Хороший фундамент, но если они забьют один, игра изменится, как мы это почувствовали против "Интера". Мы почувствовали это, когда они забили на прошлой неделе. Нам очень нужно, чтобы он ощутили, что это не то место, где они хотят быть", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.



- "Ливерпуль" выигрывал Лигу Чемпионов / Кубок европейских чемпионов оба предыдущих раза, когда дважды побеждал "Бенфику" на стадии плей-офф (1977/78 и 1983/84).



- Только двум командам удавалось победить "Ливерпуль" на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов с перевесом более одного гола: "Бенфике" (0:2 в 2005/06) и "Челси" (1:3 в 2008/09).



- "Ливерпуль" выиграл все пять последних матчей против португальских команд в Лиге Чемпионов с общим счетом 16:3.



- "Ливерпуль" проходил дальше во всех 12 последних противостояниях в плей-офф Лиги Чемпионов, выигрывая первый матч.



- "Бенфика" выиграла только один из девяти последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 5 поражений).



- Клопп надеется вывести "Ливерпуль" в полуфинал Лиги Чемпионов в третий раз за время своей работы в клубе.



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 14 голов в 23 матчах за "Ливерпуль" на "Энфилде" в Лиге Чемпионов.



- Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес отличился пять раз в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и это рекорд среди игроков португальских команд за один сезон (также 5 было у Нуну Гомеша в 1998/99).



- Со старта сезона 2017/18 Салах поучаствовал в 46 голах в Лиге Чемпионов — больше только у Роберта Левандовски (54).



Ожидается, что Ибраима Конате вернется в стартовый состав "Ливерпуля" заменив Жоэля Матипа. Также свой шанс с первых минут могут получить Наби Кейта, Луис Диас и Роберто Фирмино.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Бенфика" (Португалия). Первый матч — 3:1

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция