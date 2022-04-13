Манор Соломон заменит Карвалью в "Фулхэме"

Манор Соломон "Фулхэм" определился с заменой для направляющегося в "Ливерпуль" Фабиу Карвалью, собираясь приобрести вингера "Шахтера" Манора Соломона.

На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" согласовал компенсацию за 19-летнего Карвалью в размере 4.2 млн. фунтов плюс бонусы.

Параллельно с переговорами по Фабиу "Фулхэм" также общался с представителями Соломона, который, как утверждает Daily Mail, обойдется лидерам Чемпионшипа в 7 млн. фунтов.

Соломон находился у себя дома в Киеве в момент начала военных действий на Украине в феврале. После сложнейшего путешествия продолжительностью в 25 часов через границу Польши Манор, наконец, оказался на родине в Израиле.

В данный момент украинский футбол поставлен на паузу, и "Шахтер" позволил Соломону, как и многим другим игрокам, покинуть клуб.

Представители Манора сработали быстро, сумев найти общий язык с возвращающимся в Премьер-Лигу "Фулхэмом". В данный момент трансфер практически согласован.

Добавим, 22-летний израильтянин, отслуживший в армии своей страны, способен сыграть на левом фланге или под нападающим.


Метки Карвалью, Соломон, Фулхэм, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2022 10:00

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