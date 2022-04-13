Владелец "Халла" исключает переход Озила

Владелец "Халла" Аджун Ылыджалы опроверг слухи насчет возможного перехода полузащитника "Фенербахче" Месута Озила в свой клуб.

На прошлой неделе появилась информация, что Озил может вернуться в английский футбол спустя полтора года после своего ухода из "Арсенала".



Сообщалось, что у 33-летнего немца турецкого происхождения есть два основных варианта для продолжения карьеры: "Интер Майами" из МЛС и как раз "Халл".



С переходом в клуб Чемпионшипа также связывали экс-вингера "Ливерпуля" Райана Бабеля, но ни того, ни другого у "тигров" не будет.



"Нет, они (Озил и Бабель) не перейдут к нам. Месут счастлив в Турции. Он мой очень хороший друг, и он счастлив в Турции, так почему я должен просить его снова отправиться в Англию?"



"Он едва уехал из Англии в Турцию, и ему там хорошо живется со своей семьей. Уверен, он решит свои проблемы с командой", — сообщил Ылыджалы Hull Live.