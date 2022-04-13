Рюдигер: "Челси" был наказан за свои ошибки"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что его команда поплатилась за свои ошибки в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

К 80-й минуте матча в Мадриде "Челси" вел со счетом 0:3, однако гениальный пас Луки Модрича на Родриго помог "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, где путевку в полуфинал для хозяев добыл Карим Бензема.



Рюдигер доволен тем, как "синие" отреагировали на неудачу в первом матче, но в то же время сетует на ошибки в обороне.



"Позитив в том, что мы не сдались. Немногие команды способны доминировать здесь так, как это делали мы. Однако есть большое "но", и заключается оно в том, что ты будешь наказан, если будешь совершать такого рода ошибки. Это касается обоих матчей".



"Наш план на игру состоял в том, чтобы находить наших 10-х номеров в лице Рубена (Лофтус-Чика) и Мейсона (Маунт), отрезая Каземиро. Так мы забили первый гол, и мы контролировали игру. Мы не паниковали, и все складывалось довольно хорошо. Во втором тайме мы забили еще и сделали все, что могли".



"Это был вопрос жизни и смерти для нас. Думаю, до матча никто и представить не мог, что мы поведем 3:0, однако затем индивидуальное мастерство Модрича и Бензема дало о себе знать", — цитирует Рюдигера Sky Sports.