Тухель возмущен поведением рефери в матче с "Реалом"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель раскритиковал судейство в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Потерпев домашнее поражение 1:3 от "Реала" на прошлой неделе, "Челси" был в шаге от того, чтобы сотворить сенсацию в Мадриде. "Синие" даже выиграли ответный матч (2:3), но из-за гола Карима Бензема в экстра-таймах покинули турнир.



После матча Тухель предъявил свои претензии польскому рефери Шимону Марциняку, который во втором тайме отменил гол Маркоса Алонсо за игру рукой, целиком доверившись системе VAR.



Томаса возмутил не только отмененный гол, но и то, что после финального свистка Марциняк принялся любезничать с наставником "Реала" Карло Анчелотти.



"Меня расстроило то, что рефери хорошо проводил время в компании Кало. Когда я хотел подойти и поблагодарить его, он улыбался и смеялся вместе с тренером соперника".



"Думаю, было очень неуместно делать это после финального свистка по отношению к команде, которая старалась от всего сердца на протяжении 126 минут. Рефери выбрал плохой момент времени для того, чтобы улыбаться и смеяться вместе с другим тренером. Я сказал ему об этом".



"Это касается не только сегодня. Возможно, когда играешь против "Реала", тебе не стоит ожидать смелого судейства. Я почувствовал это по мелким решениям в первом матче и сегодня тоже".



"Я не видел гол (Алонсо), но я супер расстроен от того, что он не пошел сам к монитору. Ты должен оставаться боссом, а не позволять кому-то другому принимать решения за тебя".



"Такого рода поражения мы способы переварить и проглотить. Нам не о чем сожалеть. Мы сыграли так, как хотели сыграть, проявляя мастерство и характер. Мы заслуживали пройти дальше, но нам просто не повезло".



Самое важное — это то, как мы сыграли и как игроки постарались. Игроки заслуживают похвалы. Невезение помешало нам выйти в следующий раунд", — цитирует Тухеля Sky Sports.