"Челси" победил "Реал", но вылетел из Лиги Чемпионов

Карим Бензема "Челси" одержал победу 2:3 над "Реалом" в Мадриде, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.

По сравнению с первой встречей в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Это Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик и Тимо Вернер появились вместо Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэты, Жоржиньо и Кристиана Пулишича.

"Челси" выглядел не слишком уверенно в начале матча. "Реал" лучше контролировал мяч, а Винисиус посадил Риса Джеймса на желтую карточку.

Тем не менее, огрызнувшись заблокированным ударом Кая Хаверца и неудачной попыткой Антонио Рюдигера поразить ворота головой, гости открыли счет на 15-й минуте. Лофтус-Чик сделал отличный пас на ход Мейсону Маунту, который ворвался в штрафную по центру и закрутил мяч в правый угол ворот — 0:1.

Быстрый гол Маунта вернул "синим" веру в себя, а вот на "Реал" подействовал удручающе — за весь первый тайм хозяева ни разу не пробили в створ ворот Эдуара Менди. Гости смотрелись предпочтительнее, пристреливались, но с созданием реальных моментов было туговато.

Второй тайм тоже начался с быстрого гола. Маунт подал угловой, а Рюдигер, ускользнув от опекуна, головой отправил мяч в угол ворот — 0:2.

Вот этот гол уже заставил "Реал" взбодриться. Команда Карло Анчелотти забрала себе мяч и пошла большими силами вперед. Тони Кроос ударом со штрафного, наконец, заставил Менди вступить в игру, а Федерико Вальверде нанес пушечный дальний выстрел над перекладиной.

На 62-й минуте "Челси" удалось совершить перехват на чужой половине поля и убежать в контратаку. Нголо Канте сделал передачу на левый край штрафной Алонсо, чей первый удар был заблокирован, но со второй попытки Маркос поразил дальний верхний угол ворот. Правда, радость гостей была прервана системой VAR, которая обнаружила касание мяча рукой у испанца.

И хотя гол Алонсо не был засчитан, он сбил атакующий порыв "Реала". "Синие" перевели дух и восстановили свою игру, а на 75-й минуте Вернер ворвался в штрафную по левому краю, заложил пару финтов и с касанием от Тибо Куртуа отправил мяч в ворота — 0:3.

Спустя три минуты гости едва не забили и четвертый гол, но Куртуа отразил удар Кая Хаверца головой после подачи углового.

Прошло еще две минуты, и хозяева вернулись в игру. Лука Модрич шикарно вырезал передачу к дальней штанге, где Родриго пробил по летящему мячу — 1:3.

Избавить матч от экстра-таймов мог Пулишич, но оба своих момента вышедший на замену у "Челси" игрок не использовал.

Первый экстра-тайм начался с того, что напомнил о себе Бензема. Винисиус беспрепятственно вошел в штрафную с левого фланга и набросил мяч на голову Кариму, который воспользовался тем, что Рюдигер поскользнулся — 2:3.

У "синих" было еще более 20 минут, однако "Реал" закрылся и стал играть по счету. Шансы вырвать путевку в полуфинал у гостей были, но Хаким Зийеш не смог пробить Куртуа, а Хаверц и Жоржиньо не попали в створ.

"Челси" был очень близок к выходу в полуфинал, однако злой гений Бензема предрешил судьбу этого противостояния не в пользу "синих".

"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:3 (0:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 5:4

Голы: Родриго 80, Бензема 96 — Маунт 15, Рюдигер 51, Вернер 75.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо (Васкес 88), Алаба, Менди (Марсело 78), Модрич, Каземиро (Родриго 78), Кроос (Камавинга 73), Вальверде, Бензема, Винисиус (Себальос 115).

"Челси": Менди, Джеймс, Силва, Рюдигер, Алонсо, Ковчич (Жоржиньо 105), Лофтус-Чик (Ньигес 105), Канте (Зийеш 100), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулишич 83).

Предупреждения: Бензема, Вальверде, Камавинга, Карвахаль — Джеймс, Зийеш, Хаверц.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2022 00:35

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 13.04.2022 01:30 # thegodfather
    Пенсы, будем на троне! Такова судьба императоров!)

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  2. blueisthecolor 13.04.2022 01:26 # blueisthecolor
    Жалко вылетать канеш так, но хоть собрались и пинали этот немощный реал. Не повезло, но радует что лч останется в аплке и на этот сезон - 90%. Сити с таким реалом как делать нех справится, ну а Пулю будет зашкварно в целом не пройти бомжей с 7 места лол лиги. Тухелю - новый контракт, всем спокойной ночи, кроме Путлеристов - им скорейшей мобилизации)

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  3. v-0987654321 13.04.2022 01:23 # v-0987654321
    Mo Salah, la, la, la, la,
    La, la, la, la, la, la,

    Mo Salah, la, la, la, la,
    La, la, la, la, la, la,

    If he's good enough for you,
    He's good enough for me,
    If he scores another few then I'll be Muslim too,
    If he's good enough for you,
    He's good enough for me,
    Then sitting in a mosque is where I wanna be...

    (ответить)

  4. gucman 13.04.2022 01:23 # gucman
    Надо менять Лукаку на Кейна, черканите Маринке кто-нибудь по-братски

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  5. v-0987654321 13.04.2022 01:21 # v-0987654321
    When you walk through a storm
    Hold your head up high
    And don't be afraid of the dark
    At the end of a storm
    There's a golden sky
    And the sweet silver song of a lark
    Walk on through the wind
    Walk on through the rain
    Though your dreams be tossed and blown
    Walk on, walk on
    With hope in your heart
    And you'll never walk alone
    You'll never walk alone
    Walk on, walk on
    With hope in your heart
    And you'll never walk alone
    You'll never walk alone

    (ответить)

  6. pozitiv4ik 13.04.2022 01:20 # pozitiv4ik
    thegodfather
    Больно, понимаю.

    Все что нужно знать

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  7. v-0987654321 13.04.2022 01:18 # v-0987654321
    Даааааааааааааааа!

    Даааааааааааааааа!

    Пенсы идддддииииииииите нах отсюда хахахаха

    (ответить)

  8. thegodfather 13.04.2022 01:16 # thegodfather
    Лукаку в этом челси просто лишний. Без него команда искрит

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  9. v-0987654321 13.04.2022 01:16 # v-0987654321
    Императорпуль Гордость Всеи Британий

    это правда Мать Вашу

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  10. bushwacka 13.04.2022 01:13 # bushwacka
    Плачу на Челси, я плачу на пенсов...
    Верник с Канте,, слезы льются на Мендиии...

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  11. dentinho 13.04.2022 01:11 # dentinho
    Все-таки у Реала в ДНК заложено успешно играть в ЛЧ...31-й полуфинал уже для них!

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  12. thegodfather 13.04.2022 01:11 # thegodfather
    Томас Тухель:

    «Мы расстроены итоговым результатом, но имеем полное право гордиться собой после такого выступления

    Император!!!!!!!

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  13. v-0987654321 13.04.2022 01:09 # v-0987654321
    Камавинга какой же ОН красавец,Канте стоял сосал хахахаха
    а там уже Винисиус и Мой брат Бензема продырявил своего ЛОХА
    хахахаха хахахаха

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  14. v-0987654321 13.04.2022 01:07 # v-0987654321
    Пенсы съе бааааались!

    вы так лахииии!!!

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  15. v-0987654321 13.04.2022 01:06 # v-0987654321
    Наверно это мой Рай

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  16. v-0987654321 13.04.2022 01:06 # v-0987654321
    ююиииииииихаааааааа

    Пенсы Сасаааааать

    ой как зеабись ой как хорошо

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  17. jirrort 13.04.2022 01:05 # jirrort
    Ну какой же реал фартовый клуб это писдец

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  18. v-0987654321 13.04.2022 01:05 # v-0987654321
    Модрич мой брат и друг мать вашу
    хахахаха

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  19. v-0987654321 13.04.2022 01:03 # v-0987654321
    Бензема мой брат и друг!

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  20. thegodfather 13.04.2022 01:03 # thegodfather
    Финал вильяреал атмд)

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