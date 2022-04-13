"Челси" победил "Реал", но вылетел из Лиги Чемпионов
"Челси" одержал победу 2:3 над "Реалом" в Мадриде, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.
По сравнению с первой встречей в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Это Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик и Тимо Вернер появились вместо Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэты, Жоржиньо и Кристиана Пулишича.
"Челси" выглядел не слишком уверенно в начале матча. "Реал" лучше контролировал мяч, а Винисиус посадил Риса Джеймса на желтую карточку.
Тем не менее, огрызнувшись заблокированным ударом Кая Хаверца и неудачной попыткой Антонио Рюдигера поразить ворота головой, гости открыли счет на 15-й минуте. Лофтус-Чик сделал отличный пас на ход Мейсону Маунту, который ворвался в штрафную по центру и закрутил мяч в правый угол ворот — 0:1.
Быстрый гол Маунта вернул "синим" веру в себя, а вот на "Реал" подействовал удручающе — за весь первый тайм хозяева ни разу не пробили в створ ворот Эдуара Менди. Гости смотрелись предпочтительнее, пристреливались, но с созданием реальных моментов было туговато.
Второй тайм тоже начался с быстрого гола. Маунт подал угловой, а Рюдигер, ускользнув от опекуна, головой отправил мяч в угол ворот — 0:2.
Вот этот гол уже заставил "Реал" взбодриться. Команда Карло Анчелотти забрала себе мяч и пошла большими силами вперед. Тони Кроос ударом со штрафного, наконец, заставил Менди вступить в игру, а Федерико Вальверде нанес пушечный дальний выстрел над перекладиной.
На 62-й минуте "Челси" удалось совершить перехват на чужой половине поля и убежать в контратаку. Нголо Канте сделал передачу на левый край штрафной Алонсо, чей первый удар был заблокирован, но со второй попытки Маркос поразил дальний верхний угол ворот. Правда, радость гостей была прервана системой VAR, которая обнаружила касание мяча рукой у испанца.
И хотя гол Алонсо не был засчитан, он сбил атакующий порыв "Реала". "Синие" перевели дух и восстановили свою игру, а на 75-й минуте Вернер ворвался в штрафную по левому краю, заложил пару финтов и с касанием от Тибо Куртуа отправил мяч в ворота — 0:3.
Спустя три минуты гости едва не забили и четвертый гол, но Куртуа отразил удар Кая Хаверца головой после подачи углового.
Прошло еще две минуты, и хозяева вернулись в игру. Лука Модрич шикарно вырезал передачу к дальней штанге, где Родриго пробил по летящему мячу — 1:3.
Избавить матч от экстра-таймов мог Пулишич, но оба своих момента вышедший на замену у "Челси" игрок не использовал.
Первый экстра-тайм начался с того, что напомнил о себе Бензема. Винисиус беспрепятственно вошел в штрафную с левого фланга и набросил мяч на голову Кариму, который воспользовался тем, что Рюдигер поскользнулся — 2:3.
У "синих" было еще более 20 минут, однако "Реал" закрылся и стал играть по счету. Шансы вырвать путевку в полуфинал у гостей были, но Хаким Зийеш не смог пробить Куртуа, а Хаверц и Жоржиньо не попали в створ.
"Челси" был очень близок к выходу в полуфинал, однако злой гений Бензема предрешил судьбу этого противостояния не в пользу "синих".
"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:3 (0:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 5:4
Голы: Родриго 80, Бензема 96 — Маунт 15, Рюдигер 51, Вернер 75.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо (Васкес 88), Алаба, Менди (Марсело 78), Модрич, Каземиро (Родриго 78), Кроос (Камавинга 73), Вальверде, Бензема, Винисиус (Себальос 115).
"Челси": Менди, Джеймс, Силва, Рюдигер, Алонсо, Ковчич (Жоржиньо 105), Лофтус-Чик (Ньигес 105), Канте (Зийеш 100), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулишич 83).
Предупреждения: Бензема, Вальверде, Камавинга, Карвахаль — Джеймс, Зийеш, Хаверц.
13.04.2022 00:35
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Последние комментарии:
Пенсы, будем на троне! Такова судьба императоров!)
(ответить)
Жалко вылетать канеш так, но хоть собрались и пинали этот немощный реал. Не повезло, но радует что лч останется в аплке и на этот сезон - 90%. Сити с таким реалом как делать нех справится, ну а Пулю будет зашкварно в целом не пройти бомжей с 7 места лол лиги. Тухелю - новый контракт, всем спокойной ночи, кроме Путлеристов - им скорейшей мобилизации)
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Mo Salah, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
Mo Salah, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
If he's good enough for you,
He's good enough for me,
If he scores another few then I'll be Muslim too,
If he's good enough for you,
He's good enough for me,
Then sitting in a mosque is where I wanna be...
(ответить)
Надо менять Лукаку на Кейна, черканите Маринке кто-нибудь по-братски
(ответить)
When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of a storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
(ответить)
thegodfather
Больно, понимаю.
Все что нужно знать
(ответить)
Даааааааааааааааа!
Даааааааааааааааа!
Пенсы идддддииииииииите нах отсюда хахахаха
(ответить)
Лукаку в этом челси просто лишний. Без него команда искрит
(ответить)
Императорпуль Гордость Всеи Британий
это правда Мать Вашу
(ответить)
Плачу на Челси, я плачу на пенсов...
Верник с Канте,, слезы льются на Мендиии...
(ответить)
Все-таки у Реала в ДНК заложено успешно играть в ЛЧ...31-й полуфинал уже для них!
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Томас Тухель:
«Мы расстроены итоговым результатом, но имеем полное право гордиться собой после такого выступления
Император!!!!!!!
(ответить)
Камавинга какой же ОН красавец,Канте стоял сосал хахахаха
а там уже Винисиус и Мой брат Бензема продырявил своего ЛОХА
хахахаха хахахаха
(ответить)
Пенсы съе бааааались!
вы так лахииии!!!
(ответить)
Наверно это мой Рай
(ответить)
ююиииииииихаааааааа
Пенсы Сасаааааать
ой как зеабись ой как хорошо
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Ну какой же реал фартовый клуб это писдец
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Модрич мой брат и друг мать вашу
хахахаха
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Бензема мой брат и друг!
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Финал вильяреал атмд)
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