"Фламенго" не будет выкупать Перейру у МЮ за 12 млн. фунтов
"Фламенго" решил отказаться от выкупа полузащитника Андреаса Перейры у "Манчестер Юнайтед" за 12 миллионов фунтов.
26-летний Перейра присоединился к "Фламенго" в августе прошлого года на правах аренды и с тех пор сыграл 34 матча за бразильский клуб.
"Фламенго" принадлежит опция выкупа Андреаса по заранее оговоренной цене, однако ESPN утверждает, что бразило-бельгиец сделал недостаточно, чтобы заслужить постоянный контракт в Рио-де-Жанейро.
Вместе с тем на "Олд Траффорд" все еще надеются договориться с "Фламенго" — по сниженной цене. Сам Перейра хотел бы остаться в Бразилии и даже согласен отказаться от части зарплаты.
12.04.2022 23:00
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