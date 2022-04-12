"Фламенго" не будет выкупать Перейру у МЮ за 12 млн. фунтов

"Фламенго" решил отказаться от выкупа полузащитника Андреаса Перейры у "Манчестер Юнайтед" за 12 миллионов фунтов.

26-летний Перейра присоединился к "Фламенго" в августе прошлого года на правах аренды и с тех пор сыграл 34 матча за бразильский клуб.



"Фламенго" принадлежит опция выкупа Андреаса по заранее оговоренной цене, однако ESPN утверждает, что бразило-бельгиец сделал недостаточно, чтобы заслужить постоянный контракт в Рио-де-Жанейро.



Вместе с тем на "Олд Траффорд" все еще надеются договориться с "Фламенго" — по сниженной цене. Сам Перейра хотел бы остаться в Бразилии и даже согласен отказаться от части зарплаты.