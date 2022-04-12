"Юнайтед" договорился с Тен Хагом

"Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности о назначении Эрика Тен Хага из "Аякса" своим следующим главным тренером.

Как утверждает The Athletic, речь идет о договоренности устного характера. Ожидается, что теперь Тен Хаг заключит с "Юнайтед" контракт на четыре года.



Правда, перед этим "красным дьяволам" еще необходимо согласовать с "Аяксом" размер компенсации за Эрика, однако речь идет о сумме около 1.7 млн. фунтов.



17 апреля "Аяксу" предстоит сыграть с ПСВ в финале Кубка Голландии, и официальное подтверждение последует не раньше этого матча.



Кроме того, "Аякс" продолжает борьбу за титул Эредивизии, поэтому "Юнайтед" готов подождать с пресс-релизом, пока Тен Хаг не решит свои турнирные задачи на этот сезон.