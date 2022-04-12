"Юнайтед" обсуждает покупку Нкунку
"Манчестер Юнайтед" обсуждает возможное приобретение вингера "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.
Нунку привлек внимание больших клубов своей блестящей игрой в этом сезоне, в котором он забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее Кристофера сватали в "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", однако Sky Deutschland утверждает, что виды на 24-летнего француза также имеет "Юнайтед".
В данный момент, как сообщает немецкий источник, "красные дьяволы" ведут "внутренние переговоры" насчет целесообразности приобретения Нкунку.
Свою рекомендацию Кристоферу уже дал наставник "Юнайтед" Ральф Рангник.
12.04.2022 20:00
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