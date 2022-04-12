"Юнайтед" обсуждает покупку Нкунку

Кристофер Нкунку "Манчестер Юнайтед" обсуждает возможное приобретение вингера "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Нунку привлек внимание больших клубов своей блестящей игрой в этом сезоне, в котором он забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Кристофера сватали в "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", однако Sky Deutschland утверждает, что виды на 24-летнего француза также имеет "Юнайтед".

В данный момент, как сообщает немецкий источник, "красные дьяволы" ведут "внутренние переговоры" насчет целесообразности приобретения Нкунку.

Свою рекомендацию Кристоферу уже дал наставник "Юнайтед" Ральф Рангник.


Метки Манчестер Юнайтед, Нкунку, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 20:00

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