"Юнайтед" предупредил Рангника насчет еврокубков
Боссы "Манчестер Юнайтед" вынесли предупреждение наставнику Ральфу Рангнику по поводу попадания в еврокубки.
"Юнайтед" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, при этом демонстрируя крайне посредственный футбол.
"Красные дьяволы" уже опустились на седьмое место, что чревато для них непопаданием в еврокубки вообще на будущий сезон, не говоря уже о Лиге Чемпионов.
Как стало известно ESPN, эта ситуация заставила вмешаться боссов "Юнайтед". Рангнику было сказано, что для финансов клуба крайне важно квалифицироваться хотя бы в Лигу Европы или Лигу Конференций, если Лига Чемпионов окажется недостижимой.
Выступление в еврокубках для "дьяволов" — это не только призовые от УЕФА, но также многомиллионные доходы от продажи билетов на "Олд Траффорд" и спонсорские отчисления.
12.04.2022 19:00
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Да увольте уже этого физрука и назначьте Невилла.
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