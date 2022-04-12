"Юнайтед" предупредил Рангника насчет еврокубков

Боссы "Манчестер Юнайтед" вынесли предупреждение наставнику Ральфу Рангнику по поводу попадания в еврокубки.

"Юнайтед" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, при этом демонстрируя крайне посредственный футбол.



"Красные дьяволы" уже опустились на седьмое место, что чревато для них непопаданием в еврокубки вообще на будущий сезон, не говоря уже о Лиге Чемпионов.



Как стало известно ESPN, эта ситуация заставила вмешаться боссов "Юнайтед". Рангнику было сказано, что для финансов клуба крайне важно квалифицироваться хотя бы в Лигу Европы или Лигу Конференций, если Лига Чемпионов окажется недостижимой.



Выступление в еврокубках для "дьяволов" — это не только призовые от УЕФА, но также многомиллионные доходы от продажи билетов на "Олд Траффорд" и спонсорские отчисления.