"Юнайтед" предупредил Рангника насчет еврокубков

Ральф Рангник Боссы "Манчестер Юнайтед" вынесли предупреждение наставнику Ральфу Рангнику по поводу попадания в еврокубки.

"Юнайтед" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, при этом демонстрируя крайне посредственный футбол.

"Красные дьяволы" уже опустились на седьмое место, что чревато для них непопаданием в еврокубки вообще на будущий сезон, не говоря уже о Лиге Чемпионов.

Как стало известно ESPN, эта ситуация заставила вмешаться боссов "Юнайтед". Рангнику было сказано, что для финансов клуба крайне важно квалифицироваться хотя бы в Лигу Европы или Лигу Конференций, если Лига Чемпионов окажется недостижимой.

Выступление в еврокубках для "дьяволов" — это не только призовые от УЕФА, но также многомиллионные доходы от продажи билетов на "Олд Траффорд" и спонсорские отчисления.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 212



Поиск: