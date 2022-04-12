Клопп вновь критикует Премьер-Лигу за расписание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз раскритиковал Премьер-Лигу за составление календаря матчей.
Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" продолжает борьбу на трех других фронтах, что находит отражение на крайне плотном графике "красных" в концовке сезона.
Уже завтра "Ливерпуль" может оформить выход в полуфинал Лиги Чемпионов, и Клоппа возмущает, что Премьер-Лига не просто не хочет помочь его команде, а откровенно мешает продвинуться в Европе дальше.
"У нас такое расписание... Нам нужно преодолеть это. Сейчас я думаю только о "Бенфике". Затем будет "Сити" в субботу, далее "Юнайтед", "Эвертон" и, возможно, полуфинал (Лиги Чемпионов)".
"BT и Премьер-Лига решили, что мы должны сыграть выездной матч против "Ньюкасла" (30 апреля, через несколько дней после полуфинала ЛЧ) в 12:30... Люди хотят видеть нас по телевизору, потому что мы в форме, а насчет остального им все равно. Это просто не нормально".
"Покажите мне другую лигу в мире и другую телекомпанию в мире, которые ставят матч полуфиналиста Лиги Чемпионов — если мы туда попадем — на 12:30 субботы".
"Вы вставляете палку в колеса. Что вы творите? Зачем вы это делаете? Никому нет до этого дела. Это невероятно сложно", — цитирует Клоппа The Independent.
12.04.2022 18:00
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вот поэтому все адекватные люди топят за суперлигу, апл срать хотела игроков ведб на кону большие деньги
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АПЛ всегда было насрать на успехи английских клубов в Европе. Благодаря такому отношению Англия однозначно не досчиталась нескольких трофеев
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опять ноет сисястая низкотестостероновая потаскушка, надо бы ей рот писюном закрыть, чтоб перестала плакать ахахахахаха
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Мля, абсолютно прав. Условные реал и барса после лч играют в вск ночью
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CHMO!
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Кусок красного плаксивого говна.
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