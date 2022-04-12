Клопп вновь критикует Премьер-Лигу за расписание

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз раскритиковал Премьер-Лигу за составление календаря матчей.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" продолжает борьбу на трех других фронтах, что находит отражение на крайне плотном графике "красных" в концовке сезона.



Уже завтра "Ливерпуль" может оформить выход в полуфинал Лиги Чемпионов, и Клоппа возмущает, что Премьер-Лига не просто не хочет помочь его команде, а откровенно мешает продвинуться в Европе дальше.



"У нас такое расписание... Нам нужно преодолеть это. Сейчас я думаю только о "Бенфике". Затем будет "Сити" в субботу, далее "Юнайтед", "Эвертон" и, возможно, полуфинал (Лиги Чемпионов)".



"BT и Премьер-Лига решили, что мы должны сыграть выездной матч против "Ньюкасла" (30 апреля, через несколько дней после полуфинала ЛЧ) в 12:30... Люди хотят видеть нас по телевизору, потому что мы в форме, а насчет остального им все равно. Это просто не нормально".



"Покажите мне другую лигу в мире и другую телекомпанию в мире, которые ставят матч полуфиналиста Лиги Чемпионов — если мы туда попадем — на 12:30 субботы".



"Вы вставляете палку в колеса. Что вы творите? Зачем вы это делаете? Никому нет до этого дела. Это невероятно сложно", — цитирует Клоппа The Independent.