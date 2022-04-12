Фернандиньо покидает "Сити" в конце сезона

Фернандиньо Полузащитник Фернандиньо объявил об уходе из "Манчестер Сити" в конце сезона, чем застал врасплох своего главного тренера Хосепа Гвардиолу.

Фернандиньо сыграл свыше 370 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, однако 36-летний бразилец недоволен ролью запасного и не собирается продлевать свое пребывание в клубе на 10-й сезон.

"Я хочу играть больше, я хочу играть регулярно. Я вернусь в Бразилию. Я принял это решение со своей семьей, которая для меня важнее всего", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.

Соответствующее заявление капитан "горожан" сделал на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Атлетико" в Мадриде, и для Гвардиолы это стало сюрпризом.

"О! Я этого не знал. Вы сообщили мне первыми. Я не слышал этого. Давайте посмотрим. Я не знаю, что случится. Он так важен. Я спрошу его".

"Мы поговорим в конце сезона. Возможно, это из-за семьи. Мы поговорим", — сообщил Гвардиола, выйдя у журналистам сразу после Фернандиньо.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 17:00

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  1. frisby 12.04.2022 17:20 # frisby
    ну вот - крысы покидают бестрофейный картонный корабль с эмблемы нольсити
    и чего добился этот лысый брат лысого шарлатана? кто в итоге этот уголёк? кароль КАЛа? ахахахаха срочно поставит ему 2ой памятник рядом со статуэткой агуэро..с кубком КАЛа в руках..

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