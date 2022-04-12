Фернандиньо покидает "Сити" в конце сезона

Полузащитник Фернандиньо объявил об уходе из "Манчестер Сити" в конце сезона, чем застал врасплох своего главного тренера Хосепа Гвардиолу.

Фернандиньо сыграл свыше 370 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, однако 36-летний бразилец недоволен ролью запасного и не собирается продлевать свое пребывание в клубе на 10-й сезон.



"Я хочу играть больше, я хочу играть регулярно. Я вернусь в Бразилию. Я принял это решение со своей семьей, которая для меня важнее всего", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.



Соответствующее заявление капитан "горожан" сделал на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Атлетико" в Мадриде, и для Гвардиолы это стало сюрпризом.



"О! Я этого не знал. Вы сообщили мне первыми. Я не слышал этого. Давайте посмотрим. Я не знаю, что случится. Он так важен. Я спрошу его".



"Мы поговорим в конце сезона. Возможно, это из-за семьи. Мы поговорим", — сообщил Гвардиола, выйдя у журналистам сразу после Фернандиньо.