Пайе рассказал, что мог перейти в "Юнайтед"
Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе рассказал, что мог отправиться в "Манчестер Юнайтед", когда уходил из "Вест Хэма" в 2017 году.
Ранее в своей карьере Пайе провел два ярких сезона за "Вест Хэм", выделяясь своей изобретательностью и нестандартными действиями на поле.
В 2017 году Димитри решил вернуться в "Марсель", за который выступает до сих пор, однако у француза был вариант остаться в Премьер-Лиге.
"Я не тот, кто живет свою жизнь, сожалея о чем-либо. Я сделал выбор вернуться в "Марсель", исходя чисто из футбола и семейных интересов".
"У меня были варианты и с другими клубами, большими клубами. Был "Манчестер Юнайтед" и другие. Это был личный и семейный выбор. Думаю, так было лучше всего для меня и моей семьи", — сообщил Пайе RMC Sport.
12.04.2022 16:00
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