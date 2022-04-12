Пайе рассказал, что мог перейти в "Юнайтед"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе рассказал, что мог отправиться в "Манчестер Юнайтед", когда уходил из "Вест Хэма" в 2017 году.

Ранее в своей карьере Пайе провел два ярких сезона за "Вест Хэм", выделяясь своей изобретательностью и нестандартными действиями на поле.



В 2017 году Димитри решил вернуться в "Марсель", за который выступает до сих пор, однако у француза был вариант остаться в Премьер-Лиге.



"Я не тот, кто живет свою жизнь, сожалея о чем-либо. Я сделал выбор вернуться в "Марсель", исходя чисто из футбола и семейных интересов".



"У меня были варианты и с другими клубами, большими клубами. Был "Манчестер Юнайтед" и другие. Это был личный и семейный выбор. Думаю, так было лучше всего для меня и моей семьи", — сообщил Пайе RMC Sport.