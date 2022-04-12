"Юнайтед" и "Тоттенхэм" поспорят за Джонстона

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сойдутся в битве за голкипера "Вест Бромвича" и сборной Англии Сэма Джонстона.

Как сообщает Sky Sports, Джонстон настроен вернуться в Премьер-Лигу на будущий сезон, однако "Вест Бромвич" едва ли сможет ему это предложить, поскольку в данный момент находится в восьми очках от зоны плей-офф Чемпионшипа.



Контракт Джонстона истекает в конце этого сезона, а от новой сделки Сэм отказался, поэтому "дрозды" бессильны помешать уходу 29-летнего англичанина.



В услугах такого опытного голкипера, доступного свободным агентом, заинтересован целый ряд клубов, включая "Саутгемптон", однако "Юнайтед" и "Тоттенхэм" имеют наивысшие шансы заполучить Джонстона.



Правда, и "красные дьяволы", и "шпоры" рассматривают Сэма лишь в качестве запасного голкипера.