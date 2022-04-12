Яя Туре дал совет Райсу

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре призвал полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса перейти в клуб из Лиги Чемпионов.

По мнению Туре, 22-летний Райс еще не достиг своего потолка в "Вест Хэме". В то же время Яя считает, что Деклану нужна Лиги Чемпионов и более классные партнеры по команде, чтобы выйти на качественно новый уровень.



"Деклан Райс проводит великолепный сезон, давайте честно это признаем. Мне он очень нравится, я очень уважаю его как игрока. Я слежу за ним со времен, когда Мануэль Пеллегрини тренировал "Вест Хэм".



"Он великолепно играет. Думаю, он должен сделать еще один шаг и отправиться в большой клуб, команду из Лиги Чемпионов. Там он станет лучше и достигнет высочайшего уровня".



"Я уважаю "Вест Хэм", они выступают великолепно. Я знаю Дэвида Мойеса как тренера, я уважаю его, и с ним Деклан Райс все еще может прибавить, но если он хочет достичь высшего уровня, то должен отправиться в команду из Лиги Чемпионов, где сможет добиться большего", — сообщил Туре Stadium Astro.