Де Брюйне предсказывает сложную концовку сезона для "Сити" и "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что концовка сезона будет тяжелой и для его команды, и для "Ливерпуля".

В минувшее воскресенье "Сити" сыграл с "Ливерпулем" вничью 2:2, сохранив одно очко преимущества над своим главным преследователем в Премьер-Лиге.



Де Брюйне, который и открыл счет на "Этихад", не считает, что это был определяющий для титула матч, и предсказывает проблемы впереди.



"Я никогда не думал, что выигравший этот матч непременно выиграет и титул. Думаю, у обеих команд расписание такое сложное, матчи следуют один за другим. Уровень конкуренции в Премьер-Лиге так высок. Это будет огромное испытание".



"Нам некогда забегать вперед. В понедельник у нас восстановительный день, во вторник мы улетаем в Мадрид, а затем будет подготовка к кубковому матчу".



"Было бы славно подумать о том, что может случиться в концовке сезона, но у нас нет времени на это. Возможно, это даже хорошо. Мы играем, играем, играем, поэтому время покажет", — цитирует Де Брюйне The Independent.