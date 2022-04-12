Бербатов вспомнил, как агент предложил ему перейти в "Сити" вместо МЮ
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов рассказал, как обматерил своего агента, который предложил ему перейти в "Манчестер Сити".
Забив 27 голов в 69 матчах Премьер-Лиги за "Тоттенхэм", в 2008 году Бербатов осуществил свою мечту и перебрался в обожаемый им "Юнайтед".
Помешать переходу Димитара в команду сэра Алекса Фергюсона пытался "Сити", однако болгарин решительно отверг это предложение.
"Можно мне выругаться? Это правдивая история, потому что я могу быть очень прям, когда захочу. Как я уже говорил прежде, я иду своим путем, и на этом пути, конечно, встречаются люди, которых расстраивают мои решения. Так было и с фанатами "Тоттенхэма", когда я решил последовать за своей мечтой".
"Когда моя мечта становилась все ближе, нам поступил тот звонок из "Сити". Они сделали предложение через моего агента".
"Агент посмотрел на меня и спросил, что я думаю. Я сказал: "Просто идти на ***, мы отправляемся в "Юнайтед".
"В своих мечтах я представлял эту эмблему, эту футболку, этого тренера, этих игроков, эту историю".
"Я родился в маленькой стране, и то была важная возможность для меня, мне нужно было ухватиться за нее обеими руками и не отпускать, потому что другого шанса у меня не будет. Я всегда был устремлен в одном направлении", — сообщил Бербатов The Athletic.
12.04.2022 12:00
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Один из мемногих скамов от игры которого я рил кайфавал.
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этим агентом была бушвачка
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