Бербатов вспомнил, как агент предложил ему перейти в "Сити" вместо МЮ

Димитар Бербатов Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов рассказал, как обматерил своего агента, который предложил ему перейти в "Манчестер Сити".

Забив 27 голов в 69 матчах Премьер-Лиги за "Тоттенхэм", в 2008 году Бербатов осуществил свою мечту и перебрался в обожаемый им "Юнайтед".

Помешать переходу Димитара в команду сэра Алекса Фергюсона пытался "Сити", однако болгарин решительно отверг это предложение.

"Можно мне выругаться? Это правдивая история, потому что я могу быть очень прям, когда захочу. Как я уже говорил прежде, я иду своим путем, и на этом пути, конечно, встречаются люди, которых расстраивают мои решения. Так было и с фанатами "Тоттенхэма", когда я решил последовать за своей мечтой".

"Когда моя мечта становилась все ближе, нам поступил тот звонок из "Сити". Они сделали предложение через моего агента".

"Агент посмотрел на меня и спросил, что я думаю. Я сказал: "Просто идти на ***, мы отправляемся в "Юнайтед".

"В своих мечтах я представлял эту эмблему, эту футболку, этого тренера, этих игроков, эту историю".

"Я родился в маленькой стране, и то была важная возможность для меня, мне нужно было ухватиться за нее обеими руками и не отпускать, потому что другого шанса у меня не будет. Я всегда был устремлен в одном направлении", — сообщил Бербатов The Athletic.


Метки Бербатов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 12:00

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  1. gerrard08 12.04.2022 12:12 # gerrard08
    Один из мемногих скамов от игры которого я рил кайфавал.

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  2. narcot 12.04.2022 12:01 # narcot
    этим агентом была бушвачка

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