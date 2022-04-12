Бербатов вспомнил, как агент предложил ему перейти в "Сити" вместо МЮ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов рассказал, как обматерил своего агента, который предложил ему перейти в "Манчестер Сити".

Забив 27 голов в 69 матчах Премьер-Лиги за "Тоттенхэм", в 2008 году Бербатов осуществил свою мечту и перебрался в обожаемый им "Юнайтед".



Помешать переходу Димитара в команду сэра Алекса Фергюсона пытался "Сити", однако болгарин решительно отверг это предложение.



"Можно мне выругаться? Это правдивая история, потому что я могу быть очень прям, когда захочу. Как я уже говорил прежде, я иду своим путем, и на этом пути, конечно, встречаются люди, которых расстраивают мои решения. Так было и с фанатами "Тоттенхэма", когда я решил последовать за своей мечтой".



"Когда моя мечта становилась все ближе, нам поступил тот звонок из "Сити". Они сделали предложение через моего агента".



"Агент посмотрел на меня и спросил, что я думаю. Я сказал: "Просто идти на ***, мы отправляемся в "Юнайтед".



"В своих мечтах я представлял эту эмблему, эту футболку, этого тренера, этих игроков, эту историю".



"Я родился в маленькой стране, и то была важная возможность для меня, мне нужно было ухватиться за нее обеими руками и не отпускать, потому что другого шанса у меня не будет. Я всегда был устремлен в одном направлении", — сообщил Бербатов The Athletic.