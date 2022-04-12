Троссард стал очередной целью "Ньюкасла"

Полузащитник "Брайтона" Леандро Троссард пополнил список трансферных целей "Ньюкасла" на грядущее лето.

Потратив свыше 90 миллионов фунтов в январе, новые владельцы из Саудовской Аравии собираются продолжить укрепление состава "Ньюкасла" в летнее окно.



С переходом к "сорокам" связывают многих игроков, и очередным в этом длинном списке становится Троссард, который забил пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги, сообщает Daily Mail.



Леандро выступает за "Брайтон" с 2019 года, когда он был куплен у "Генка" за 15 млн. фунтов. Сейчас у 27-летнего игрока сборной Бельгии остается только один год по контракту с "чайками", что упрощает задачу "Ньюкасла".