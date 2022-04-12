Ориги договорился с "Миланом"

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги достиг договоренности о своем переходе в "Милан" свободным агентом.

Ориги всегда был для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа только игроком ротации, однако в этом сезоне Дивок проигрывает конкуренцию не только Мохамеду Салаху, Садио Мане и Роберто Фирмино, но также стремительно прогрессирующему Диогу Жоте и прибывшему в клуб в январе Луису Диасу.

В этом сезоне Ориги еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, поэтому ни у "красных", ни у самого Дивока нет особых оснований для продления истекающего в июне контракта.

По информации Sport Mediaset, Ориги уже определился со своим будущим и продолжит карьеру в "Милане", с которым он согласовал трехлетний контракт с опцией продления на четвертый год.

Утверждается, что на "Сан-Сиро" 26-летний бельгиец будет получать 3.5 млн. евро в год — на полмиллиона меньше, нежели сейчас в "Ливерпуле".


Метки Ливерпуль, Милан, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 12.04.2022 10:32 # shakur
    Прощай, брат! Дрогбом ты не был, но и до Анри не добрался, как Тоттенхэм.

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  2. electric 12.04.2022 10:27 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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