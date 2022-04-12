Ориги договорился с "Миланом"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги достиг договоренности о своем переходе в "Милан" свободным агентом.

Ориги всегда был для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа только игроком ротации, однако в этом сезоне Дивок проигрывает конкуренцию не только Мохамеду Салаху, Садио Мане и Роберто Фирмино, но также стремительно прогрессирующему Диогу Жоте и прибывшему в клуб в январе Луису Диасу.



В этом сезоне Ориги еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, поэтому ни у "красных", ни у самого Дивока нет особых оснований для продления истекающего в июне контракта.



По информации Sport Mediaset, Ориги уже определился со своим будущим и продолжит карьеру в "Милане", с которым он согласовал трехлетний контракт с опцией продления на четвертый год.



Утверждается, что на "Сан-Сиро" 26-летний бельгиец будет получать 3.5 млн. евро в год — на полмиллиона меньше, нежели сейчас в "Ливерпуле".