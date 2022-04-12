Погба приблизился к переходу в ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба приблизился к переходу в ПСЖ грядущим летом.
В данный момент у Погба остается менее трех месяцев по контракту с "Юнайтед", и Поль близок к тому, чтобы второй раз за карьеру покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом.
В услугах Погба заинтересованы "Реал" и бывший клуб Поля "Ювентус", однако Foot Mercato утверждает, что 29-летний игрок сборной Франции ближе всего к переходу в ПСЖ.
Недавно Погба провел встречу со спортивным директором ПСЖ Леонардо, обсудив условия своего трансфера и дав понять, что он и его семья хотели бы перебраться в Париж.
При этом парижане рассматривают Погба в качестве своей ключевой трансферной цели после очередного фиаско в Лиге Чемпионов.
12.04.2022 09:00
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Игрок портящий АПЛ.
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Ой скорее бы. Заебал уже.
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