Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба приблизился к переходу в ПСЖ грядущим летом.

В данный момент у Погба остается менее трех месяцев по контракту с "Юнайтед", и Поль близок к тому, чтобы второй раз за карьеру покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом.



В услугах Погба заинтересованы "Реал" и бывший клуб Поля "Ювентус", однако Foot Mercato утверждает, что 29-летний игрок сборной Франции ближе всего к переходу в ПСЖ.



Недавно Погба провел встречу со спортивным директором ПСЖ Леонардо, обсудив условия своего трансфера и дав понять, что он и его семья хотели бы перебраться в Париж.



При этом парижане рассматривают Погба в качестве своей ключевой трансферной цели после очередного фиаско в Лиге Чемпионов.