Каземиро: "Реал" не купится на слова Тухеля"

Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что не верит главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю, который крайне скептично высказался насчет шансов своей команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

После домашнего поражения 1:3 в первой встрече с "Реалом" на прошлой неделе Тухель несколько раз говорил, что считает практически невозможным камбэк в Мадриде.



Однако Каземиро чувствует, что Тухель хитрит, и обещает избежать недооценки соперника.



"Мы не клюнем на это. На прошлой неделе в Лондоне мы, наверное, сыграли свои лучшие 90 минут в этом сезоне и сделали большой шаг к полуфиналу, но мы не можем становиться самоуверенными".



"Все мы слышали, что сказал Томас Тухель. Мы не купимся на это. Мы знаем, что это будет тяжелый матч. Они являются действующими чемпионами, и я уверяю вас, что мы не отнесемся к матчу легкомысленно".



"Нам потребуются наши фанаты и их поддержка с самого начала. Мы не можем быть чересчур уверены, и нам нужно, чтобы фанты создали отличную атмосферу и помогли нам выйти в полуфинал", — цитирует Каземиро Evening Standard.