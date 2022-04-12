Фанаты "Юнайтед" выразят протест Глэйзерам в субботу

Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют провести новую акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров.

Этот сезон рискует обернуться для "Юнайтед" большим разочарованием. "Красные дьяволы" уже лишились шансов на трофеи, но теперь, вероятно, останутся и без путевки в Лигу Чемпионов.



Как сообщает The Guardian, свое разочарование фанаты "Юнайтед" собираются выплеснуть в субботу, когда на "Олд Траффорд" пожалует занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Норвич".



Болельщики соберутся около паба Tollgate и колонной проследуют до стадиона. Также фанаты в знак протеста пропустят первые 17 минут матча.



В клубе осведомлены о данной акции и собираются принять повышенные меры безопасности.