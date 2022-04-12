Фанаты "Юнайтед" выразят протест Глэйзерам в субботу

Болельщики Манчестер Юнайтед Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют провести новую акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров.

Этот сезон рискует обернуться для "Юнайтед" большим разочарованием. "Красные дьяволы" уже лишились шансов на трофеи, но теперь, вероятно, останутся и без путевки в Лигу Чемпионов.

Как сообщает The Guardian, свое разочарование фанаты "Юнайтед" собираются выплеснуть в субботу, когда на "Олд Траффорд" пожалует занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Норвич".

Болельщики соберутся около паба Tollgate и колонной проследуют до стадиона. Также фанаты в знак протеста пропустят первые 17 минут матча.

В клубе осведомлены о данной акции и собираются принять повышенные меры безопасности.


Метки болельщики, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 07:00

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