Анонс матча "Реал" — "Челси"

Во вторник вечером "Челси" попытается сделать почти невозможное, отыграв дефицит в два гола против "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Домашнее поражение 1:3 в первой встрече поставило действующих победителей Лиги Чемпионов на грань выбывания из турнира.



Однако "Челси" достаточно вспомнить прошлый сезон, когда "синие" проиграли 3:1 "Наполи", но по сумме двух матчей взяли верх 5:4 в 1/8 финала.



"Мы не лучшим образом провели первый матч, и наш результат оставляет желать лучшего, но у нас есть надежда, и мы мотивированы показать свою лучшую игру", — заявил полузащитник "Челси" Матео Ковачич.



- На прошлой неделе "Реал" впервые победил "Челси" в еврокубках после двух ничьих и трех поражений.



- Это будет первый выезд "Челси" на "Сантьяго Бернабеу", потому что матч "синих" против "Реала" в прошлом сезоне состоялся на "Альфредо ди Стефано".



- Еще ни одна английская команда не побеждала на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге Чемпионов с перевесом более одного гола. "Реал" проиграл только три из 12 таких матчей (6 побед, 3 ничьих).



- "Реал" проходил дальше в девяти случаях из последних 10, выигрывая первый матч на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.



- "Челси" лишь однажды забивал более двух голов в выездном матче в плей-офф Лиги Чемпионов, победив "Ливерпуль" со счетом 1:3 в сезоне 2008/09.



- 40% пропущенных голов в 16 матчах при Томасе Тухеле "Челси" пропустил от нападающего "Реала" Карима Бензема (4/10).



- Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти может выйти в полуфинал Лиги Чемпионов в восьмой раз за карьеру, что прежде удавалось только Хосепу Гвардиоле и Жозе Моуриньо.



- Бензема забил уже 11 голов за "Реал" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — больше, чем в двух предыдущих вместе взятых.



- Голкипер "Челси" Эдуар Менди пропустил три гола в первом матче с "Реалом" — как и в 10 предыдущих вместе взятых в Лиге Чемпионов.



"Челси" отправился в Мадрид без Бена Чилуэлла, Росса Баркли, Каллума Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку, которого беспокоит ахилл. Сесар Аспиликуэта переболел коронавирусом и снова готов играть.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия). Первый матч — 3:1

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция