Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и сборной Англии Эшли Коул подвергся вооруженному ограблению с применением насилия у себя дома.

Данный инцидент случился еще 21 января 2020 года, а известно о нем стало благодаря тому, что сейчас проходит судебный процесс над бандой, за которой числится целая серия преступлений, включая ограбление не только Коула, но и экс-полузащитника "Тоттенхэма" Тома Хаддлстоуна.



В тот злополучный вечер Эшли находился у себя дома с девушкой Шерон Кану и двумя детьми. В особняк ворвались люди в камуфляже и масках и, угрожая холодным оружием, потребовали от экс-футболиста отдать ювелирные украшения и часы.



Как уточняет Daily Mirror, Коул был одет в одни шорты и стоял на коленях перед своей семьей со связанными сзади руками, а один из грабителей предложил отрезать Эшли пальцы рук.



40-летнего англичанина, который сейчас трудится помощником главного тренера "Эвертона", спасло то, что Шерон успела позвонить в службу спасения до того, как грабители по приставленной лестнице забрались на балкон второго этажа.