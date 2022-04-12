Эшли Коул подвергся вооруженному ограблению

Эшли Коул Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и сборной Англии Эшли Коул подвергся вооруженному ограблению с применением насилия у себя дома.

Данный инцидент случился еще 21 января 2020 года, а известно о нем стало благодаря тому, что сейчас проходит судебный процесс над бандой, за которой числится целая серия преступлений, включая ограбление не только Коула, но и экс-полузащитника "Тоттенхэма" Тома Хаддлстоуна.

В тот злополучный вечер Эшли находился у себя дома с девушкой Шерон Кану и двумя детьми. В особняк ворвались люди в камуфляже и масках и, угрожая холодным оружием, потребовали от экс-футболиста отдать ювелирные украшения и часы.

Как уточняет Daily Mirror, Коул был одет в одни шорты и стоял на коленях перед своей семьей со связанными сзади руками, а один из грабителей предложил отрезать Эшли пальцы рук.

40-летнего англичанина, который сейчас трудится помощником главного тренера "Эвертона", спасло то, что Шерон успела позвонить в службу спасения до того, как грабители по приставленной лестнице забрались на балкон второго этажа.


Метки Коул, происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 00:05

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  1. royal-sovereign 12.04.2022 00:31 # royal-sovereign
    Спецоперация от бурятов-освободителей? Надо было мочить мразоту на месте. ВСУ на них нет.
    .

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