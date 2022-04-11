Все четыре претендента на покупку "Челси" получили одобрение правительства

Британское правительство готово одобрить покупку "Челси" любым из четырех претендентов.

В шорт-лист наиболее предпочтительных претендентов на покупку "Челси" вошли консорциумы Тодда Бели и сэра Мартина Бротона, семейство Рикеттс и Стивен Пальюка.



До 14 апреля всем четверым надлежит направить свои финальные предложения, скорректированные с учетом требования об инвестициях в перестройку стадиона и изучения финансовых документов клуба.



Как стало известно новостному агентству PA, все четыре кандидатуры устраивают власти, которые оставляют выбор нового владельца клуба за Романом Абрамовичем. Правда, денег с продажи своего актива российский олигарх не получит.



На следующей неделе банк Raine Group, которому Абрамович поручил осуществить продажу клуба, рекомендует правительству одного из четырех претендентов, после чего процесс выйдет на финишную прямую.