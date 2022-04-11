Анчелотти не верит, что "Челси" уже сдался
Наставник "Реала" Карло Анчелотти не считает, что интрига в 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Челси" мертва.
После домашнего поражения 1:3 на прошлой неделе главный тренер "Челси" Томас Тухель неоднократно говорил, что отыграть два гола в Мадриде будет почти невозможно.
Однако Анчелотти не верит, что "синие" выйдут на ответный матч и не попытаются совершить камбэк.
"Челси" приедет сюда, чтобы побороться за выход в полуфинал. Они знают, что это сложно, но они попытаются, потому что таков дух больших команд — они никогда не сдаются".
"Мы очень уважаем "Челси", потому что они обладают таким большим мастерством, и единственный способ подготовиться к ним заключается в том, чтобы ожидать что "Челси" будет лучше, нежели мы видели на прошлой неделе".
"Мы знаем, что нам придется терпеть ради выхода в полуфинал, но мы готовы терпеть".
"Вы говорите с тренером, который однажды вел 3:0 к перерыву в финале Лиги Чемпионов, но в итоге проиграл тот финал".
"Этой группе игроков не грозит самоуспокоенность. Они рады сыграть этот матч, потому что это отличная возможность выйти в полуфинал", — цитирует Анчелотти Daily Mail.
11.04.2022 22:00
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