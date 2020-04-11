Тухель считает пять замен преимуществом "Реала"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что пять замен являются "огромным преимуществом" "Реала" в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, в конце марта клубы Премьер-Лиги проголосовали за возвращение пяти замен, но это произойдет только со следующего сезона.



Весь этот сезон "Челси" проводит, имея возможность делать только по три замены за матч Премьер-Лиги, в отличие от "Реала", который может делать их по пять в Ла Лиге и с помощью этого беречь игроков. Тухелю это говорит только об одном.



"На стороне "Реала" огромное преимущество в плане физической готовности, потому что весь сезон они играют с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной к физике лиге. Мы провели больше всех матчей в этом сезоне и в 2022 году, поэтому нам всегда непросто быть идеально готовыми физически".



"Наша команда нуждается в хорошей физической готовности, в резкости, самоотдаче и упорной работе, чтобы быть особенной командой. В первом матче этого было недостаточно — в том числе из-за их мастерства, способности замедлять игру и контролировать игру через владение мяча", — цитирует Тухеля The Telegraph.