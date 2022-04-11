"Атлетико" частично закроет свой стадион в матче против "Сити"

"Атлтетико" будет вынужден частично закрыть свой стадион "Ванда Метрополитано" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Добыв победу 1:0 дома на прошлой неделе, в среду "Сити" проведет ответную встречу с "Атлетико" в Мадриде.



В этой встрече поддержка команды Диего Симеоне будет чуть слабее, чем могла бы быть, потому что УЕФА обязал чемпионов Ла Лиги оставить минимум 5,000 мест на своем 68-тысячном стадионе свободным.



Это станет наказанием для "Атлетико" за "дискриминационное поведение" фанатов испанского клуба на "Этихад", сообщает BBC.



Также "Атлетико" будет обязан продемонстрировать баннер УЕФА с хеш-тегом #NoToRacism.