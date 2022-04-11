Тухель назвал камбэк против "Реала" "почти невозможным"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал "почти невозможным" камбэк своей команды против "Реала" в Лиге Чемпионов.

"Челси" отправляется в Мадрид, проиграв первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:3 на прошлой неделе.



Тухель признает, что в данный момент выход в полуфинал является всего лишь мечтой для его команды, однако Томас готов побороться за исполнение этой мечты.



"Выезд на "Бернабеу" — это само по себе одно из самых сложных испытаний. Еще сложнее, когда тебе нужно добыть определенный результат, когда тебе нужно победить с перевесом минимум в два гола или больше. Это делает твою задачу почти невозможной или очень, очень сложной, но попытаться все равно стоит".



"Это стадия, где ты можешь проявить себе. Нам нужно прыгнуть выше своей головы. Это непросто, но это может стать ценным опытом для нас".



"Тебе никто не запрещает мечтать. Представлять вещи и мечтать о них — это важно, но это не отменят того факта, что завтра мы должны быть сосредоточены и готовы".



"Мы будем поддерживать команду и приложим все усилия. Как и всегда в спорте, попытаться стоит — красота футбола в том, что здесь все возможно".



"Поэтому мы отправимся туда и постараемся, потому что это стоит того, а дальше посмотрим. Надеюсь, наша уверенность в себе будет расти по ходу матча, и мы исполним свою мечту, но реальность такова, что от нас требуются большие усилия. Мы должны сыграть на своем высшем уровне", — цитирует Тухеля ESPN.