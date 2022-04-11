"Арсенал" сделал Невеша своей целью номер один на лето

"Арсенал" избрал полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Склонность к травмам Томаса Партея, туманное будущее Гранита Джаки, Мохамеда Эльнени и Эйнсли Мэйтланд-Найлса заставляют "канониров" задумываться об укреплении центра поля грядущим летом.



По информации Sky Sports, "Арсенал" "очень заинтересован" в Невеше, но рискует столкнуться с серьезной конкуренцией за 25-летнего португальца, которого "волки" оценивают в 50-60 миллионов фунтов.



Виды на Невеша, несмотря на свое сложное финансовое положение, также имеет "Барселона", а ранее в этом сезоне интерес к Рубену проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Однако "Юнайтед" пока не обзавелся новым главным тренером, а "Тоттенхэм" в январе приобрел в полузащиту Родриго Бентакура, что дает "канонирам" некоторое преимущество.



"Арсенал" мог бы повысить свои шансы заполучить Невеша с помощью попадания в Лигу Чемпионов, однако субботнее поражение 1:2 от "Брайтона" означает, что команда Микеля Артеты упустила инициативу в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.