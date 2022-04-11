"Арсенал" сделал Невеша своей целью номер один на лето
"Арсенал" избрал полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша своей целью номер один на летнее трансферное окно.
Склонность к травмам Томаса Партея, туманное будущее Гранита Джаки, Мохамеда Эльнени и Эйнсли Мэйтланд-Найлса заставляют "канониров" задумываться об укреплении центра поля грядущим летом.
По информации Sky Sports, "Арсенал" "очень заинтересован" в Невеше, но рискует столкнуться с серьезной конкуренцией за 25-летнего португальца, которого "волки" оценивают в 50-60 миллионов фунтов.
Виды на Невеша, несмотря на свое сложное финансовое положение, также имеет "Барселона", а ранее в этом сезоне интерес к Рубену проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Однако "Юнайтед" пока не обзавелся новым главным тренером, а "Тоттенхэм" в январе приобрел в полузащиту Родриго Бентакура, что дает "канонирам" некоторое преимущество.
"Арсенал" мог бы повысить свои шансы заполучить Невеша с помощью попадания в Лигу Чемпионов, однако субботнее поражение 1:2 от "Брайтона" означает, что команда Микеля Артеты упустила инициативу в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.
11.04.2022 18:00
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11.04.2022 18:01 #
narcot
Мразь, ты почему не в рф?))))
Источник: http://fapl.ru/posts/92496/?c=1#c7541371
Ну наверное по той же причине, что и ты...))
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