"Арсенал" сделал Невеша своей целью номер один на лето

Рубен Невеш "Арсенал" избрал полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Склонность к травмам Томаса Партея, туманное будущее Гранита Джаки, Мохамеда Эльнени и Эйнсли Мэйтланд-Найлса заставляют "канониров" задумываться об укреплении центра поля грядущим летом.

По информации Sky Sports, "Арсенал" "очень заинтересован" в Невеше, но рискует столкнуться с серьезной конкуренцией за 25-летнего португальца, которого "волки" оценивают в 50-60 миллионов фунтов.

Виды на Невеша, несмотря на свое сложное финансовое положение, также имеет "Барселона", а ранее в этом сезоне интерес к Рубену проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Однако "Юнайтед" пока не обзавелся новым главным тренером, а "Тоттенхэм" в январе приобрел в полузащиту Родриго Бентакура, что дает "канонирам" некоторое преимущество.

"Арсенал" мог бы повысить свои шансы заполучить Невеша с помощью попадания в Лигу Чемпионов, однако субботнее поражение 1:2 от "Брайтона" означает, что команда Микеля Артеты упустила инициативу в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 11.04.2022 18:10 # bushwacka
    Толя раскидал про упоротых, но я это знал...

    "Вся суть местных хохлоф из СомалиЛэнда"

    https://youtu.be/lqC8J2VdZrc


    11.04.2022 18:01 #
    narcot
    Мразь, ты почему не в рф?))))
    Источник: http://fapl.ru/posts/92496/?c=1#c7541371

    Ну наверное по той же причине, что и ты...))

    (ответить)

  2. jirrort 11.04.2022 18:08 # jirrort
    Томас Тухель хочет посмотреть на Леви Колвилла на предсезонке, с перспективой включения центрального защитника в первую команду на следующий сезон.

    [Simon Phillips]

    Очередной топарик на подходе!

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  3. jirrort 11.04.2022 18:03 # jirrort
    Сегодня, 11 апреля, отмечается всемирный день анимешника.

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