Все четыре претендента на покупку "Челси" хотят сохранить Грановскую

Все четыре претендента на покупку "Челси" хотят сохранить Марину Грановскую в качестве директора клуба.

Несмотря на свои прекрасные управленческие навыки, Грановская всегда считалась человеком Романа Абрамовича, присматривающей за активом российского олигарха.



В данный момент Абрамович находится в завершающей фазе продажи "Челси", к чему его принуждают введенные британским правительством санкции.



Однако может получиться так, что Абрамович и Грановская окажутся разъединены, и Марина продолжит приносить пользу "синим", даже после смены владельца клуба.



По информации The Athletic, каждый из четверки претендентов на покупку "Челси" хочет сохранить Грановскую. Марина до сих пор не покинула клуб, и это говорит о том, что она открыта к работе при новом хозяине.



Добавим, до своего включения в совет директоров "Челси" в 2003 году Грановская успела поработать на Абрамовича в нефтяной компании "Сибнефть", куда она пришла в 1997 году.