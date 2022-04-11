"Челси" вступил в борьбу за Нуньеса

"Челси" присоединился к числу претендентов на уругвайского нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

В предыдущие недели Нуньеса, забившего 31 гол в 36 матчах этого сезона, сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". По слухам, скауты обоих клубов присутствовали на матче "Бенфики" против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник.



Однако The Athletic в качестве главных претендентов на Дарвина, оцениваемого примерно в 60 миллионов фунтов называет "Челси", "Юнайтед" и ПСЖ.



Ожидается, что три перечисленных клуба уже на текущей неделе проведут переговоры по 22-летнему уругвайцу. Однако для дальнейших шагов "Челси" сперва нужно обрести нового владельца, а "Юнайтед" — нового тренера.



ПСЖ в свою очередь рассматривает Нуньеса на замену Килиану Мбаппе, который до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт.