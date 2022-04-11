Невилл — о ситуации в МЮ: "Ни злости, ни слов не осталось"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что у него закончились слова для критики "Манчестер Юнайтед".

В минувшую субботу "красные дьяволы" проиграли "Эвертону" со счетом 1:0 и лишились реальных шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Невилла, это говорит лишь о том, насколько плохи дела в клубе и насколько сложно будет новому тренеру. Гари даже опасается, что Эрик Тен Хаг просто отвергнет капризных звезд "Юнайтед".



"Мне уже почти нечего добавить насчет "Манчестер Юнайтед". Ни злости, ни слов уже не осталось. Они превратились в фарс — ты словно ждешь от них провала каждый раз. Игроки тянут Ральфа Рангника с собой на дно. Они ужасны".



"Им нужно, чтобы сезон как можно скорее закончился. Сыграй они лучше против "Лестера" и "Эвертона", и они были бы в топ-4, но у них нет бойцовского духа".



"Когда я смотрю на "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", то вижу скромных футболистов, а не игроков, с завышенной самооценкой. Они знают свое место, и команда для них превыше всего. В "Манчестер Юнайтед" нет ни одного игрока, который бы смог выступать за одну из этих двух команд, так откуда у тебя эта завышенная самооценка? Думаешь, тебе не нужно упорно трудиться, тебе не нужен бойцовский дух?"



"В воскресенье я прочитал в газетах, что Эрик Тен Хаг требует выполнить все его условия, иначе его не будет в клубе. Только представьте, если они не смогут довести начатое до конца и упустят Тен Хага из-за того, насколько плохо обстоят дела в клубе сейчас", — сообщил Невилл в своем подкасте.