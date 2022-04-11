"Тоттенхэм" потерял Дохерти до конца сезона
Крайний защитник "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезно травмы колена.
В последние недели 30-летнему Дохерти удалось заслужить доверие главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, закрепившись в стартовом составе.
Поигравший на обоих флангах Мэтт забил два гола и отдал три результативные передачи в шести матчах Премьер-Лиги до выезда на "Вилл Парк" в минувшую субботу.
Матч же против "Астон Виллы" был завершен для Дохерти уже на 21-й минуте. Поведенное накануне обследование показало, что Мэтт, пострадавший в столкновении с Мэтти Кэшем, порвал медиальную коллатеральную связку колена.
Evening Standard ожидает, что на восстановление Дохерти потребуется три месяца, а значит Мэтт пропустит семь заключительных матчей "шпор" в этом сезоне и игры сборной Ирландии в Лиге Наций в июне.
11.04.2022 13:00
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