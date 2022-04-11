"Тоттенхэм" потерял Дохерти до конца сезона

Крайний защитник "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезно травмы колена.

В последние недели 30-летнему Дохерти удалось заслужить доверие главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, закрепившись в стартовом составе.



Поигравший на обоих флангах Мэтт забил два гола и отдал три результативные передачи в шести матчах Премьер-Лиги до выезда на "Вилл Парк" в минувшую субботу.



Матч же против "Астон Виллы" был завершен для Дохерти уже на 21-й минуте. Поведенное накануне обследование показало, что Мэтт, пострадавший в столкновении с Мэтти Кэшем, порвал медиальную коллатеральную связку колена.



Evening Standard ожидает, что на восстановление Дохерти потребуется три месяца, а значит Мэтт пропустит семь заключительных матчей "шпор" в этом сезоне и игры сборной Ирландии в Лиге Наций в июне.