Гвардиола объяснил, как Де Брюйне может достичь нового уровня

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его полузащитник Кевин Де Брюйне вернулся в свою лучшую форму, но все еще может достичь более высокого уровня.

Именно Де Брюйне открыл счет в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (2:2), отличившись уже на пятой минуте.



Теперь на счету Кевина 15 голов за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований, что делает 30-летнего бельгийца вторым лучшим бомбардиром команды.



Де Брюйне всегда славился своими результативными передачами, но теперь Гвардиола хочет, чтобы его подопечный чаще забивал сам. Хосеп чувствует, что так Кевин сможет достичь нового уровня.



"Он играет на уровне, как в год, когда мы набрали 100 очков. Кевин был невероятен. У него были проблемы в первой части сезона, он был травмирован, ему требовалось время, но сейчас он силен и создает моменты".



"Он много забивать, а также ассистирует. Я сказал ему, что ты должен забивать, чтобы достичь следующей стадии. Теперь он забивает много голов. Он играл на сложной позиции, но его умение увидеть и сделать финальный пас исключительно", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.