Тренер "Бенфики" хочет свыше 100 млн. фунтов за Нуньеса

Наставник "Бенфики" Нелсон Вериссиму предупредил английские клубы, что нападающий Дарвин Нуньес будет стоить свыше 100 миллионов фунтов.

В этом сезоне Нуньес забил уже 31 гол, в том числе против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги Чемпионов в прошлый вторник.



Дарвина сватают в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Вест Хэм", однако Вериссиму настроен получить за 22-летнего уругвайца близкую к тем 113 млн. фунтов, которые "Бенфика" выручила с продажи Жоау Фелиша в 2019 году.



"А как вы сами думаете? Дарвин — превосходный игрок, который демонстрирует все свои навыки. Он очень помог команде, это правда, но также команда очень помогла ему".



"Он молодой игрок с большим потенциалом, и интерес больших европейских клубов — это естественная вещь, учитывая то, что он показывает на протяжении сезона и в матчах Лиги Чемпионов".



"В конце этого сезона или в следующем сезоне к нему будет существовать интерес других клубов, и может случиться так, что он уйдет. Что касается цифр, то я как фанат "Бенфики" надеюсь, что он уйдет за близкие к Жоау Фелишу цифры. Но не мне это решать", — цитирует Вериссиму Manchester Evening News.