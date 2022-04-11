Тухель: "Вернеру все еще нужно адаптироваться"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что на исходе своего второго сезона на "Стэмфорд Бридж" нападающий Тимо Вернер все еще находится в процессе адаптации.

В минувшую субботу Вернер поучаствовав в разгроме "Саутгемптона" (0:6), оформив дубль и еще трижды попав в каркас ворот.



Это были первые для Тимо голы в Премьер-Лиге с октября, когда он, к слову, тоже отличился против "святых". По мнению Тухеля, его подопечный сделал правильный шаг, но цель по адаптации к игре в Премьер-Лиге за топ-клуб еще не достигнута.



"Да, я разговаривал с ним, и это был долгий разговор — с октября по апрель".



"В некоторый момент слова заканчиваются — дальше ты должен помочь себе сам. Ты перешел в "Челси", перешел в топ-клуб, ты должен жить с этим и принять сопряженное с этим давление. А также ты должен помочь себе".



"Это означает, что ты должен быть готов воспользоваться своим шансом, выходя на поле, и именно это он сделал".



"Его настрой всегда был хорошим. Но ему все еще нужно адаптироваться, потому что он привык играть регулярно за команды, которые заточены под него".



"Прежде он играл за контратакующую команду, а мы порой подолгу владеем мячом".



"Вернеру нужно адаптироваться к требованиям этой лиги по физической готовности. Он все еще в процессе, но это был шаг в правильном направлении", — цитирует Тухеля The Sun.